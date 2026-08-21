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太平洋島國查緝非法捕撈 扣押大陸和印尼漁船

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

太平洋島國官員告訴法新社，數國政府8月聯合查緝非法捕撈，扣押4艘中國和印尼漁船

太平洋島國論壇漁業機構（Forum FisheriesAgency，FFA）發給法新社的聲明指出，吉里巴斯（Kiribati）、帛琉（Palau）和巴布亞紐幾內亞（PapuaNew Guinea）政府以非法捕撈或違反捕撈規定為由，扣押4艘船或將其押送至港口。

聲明指出，遭扣押船隻包括中國和印尼漁船。11個太平洋島國8月3日至14日展開聯合查緝，在2800萬平方公里海域登檢逾100艘漁船。

漁業官員指出，全球半數鮪魚在這個海域捕獲，但僅15%在太平洋島國加工或處理。

據FFA統計，這些漁獲支撐太平洋島國約1/3家庭生計，每年更為太平洋島國帶來5億美元入漁費（accessfees）收入和12億美元出口收益。

大部分鮪魚由遠洋漁船運往亞洲市場，船隊需支付入漁費才能進入太平洋島國專屬經濟海域（EEZ）捕撈。

在中國企業經營大型遠洋船隊並與若干太平洋島國合資成立漁業公司的這個區域，公開點名中國漁船涉嫌非法活動是敏感話題。

台灣友邦、太平洋島國吐瓦魯7月查獲一艘在該國海域作業且偽造座標的中國漁船。這艘船被扣押24天後繳納罰款獲釋。

根據報導，在2008年至2026年間，中西太平洋漁業委員會（WCPFC）稽查員對中國漁船開出278張裁罰通知書，僅次於台灣的319起違規案件。

印尼 漁船 帛琉

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