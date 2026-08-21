柏林近郊發現秘密武器庫 疑俄羅斯設置供特務執行暗殺

德國安全機構去年在柏林近郊森林中發現秘密武器庫，研判由俄羅斯情報機構設置，目的供應俄國特務在德執行暗殺任務。為追查特務身分，調查人員未移除武器，而是裝上追蹤器放回原處遠端監控，德媒形容過程宛如刑偵電影情節。

去年夏末，德國安全機構人員在柏林與布蘭登堡邦（Brandenburg）交界森林中，發現一處專業設置的武器藏匿點，內有2把可實際射擊的短槍。德媒南德日報（SZ）、西德廣播公司（WDR）及北德廣播公司（NDR）今天發布聯合調查報導，揭露官方追查過程。

根據調查，德國國內情報與安全機關聯邦憲法保衛局（BfV）去年取得秘密藏匿點的具體線索，派員前往查證後確認情報屬實。

情報機關研判，藏匿點可能是俄羅斯情報機構設置的秘密武器庫，類似情報工作中俗稱「死信箱」（dead drop）的秘密交接或接頭點，只是這次藏在裡面的不是情報文件，而是具有殺傷力的武器。

安全人員相信，這些槍枝可能是預先留給受莫斯科指揮、在德國境內活動的特務，供他們執行所謂「實體攻擊行動」，也就是暗殺任務。

然而，德國情報機關發現武器後，並沒有立即將藏匿點清除。報導指出，為了找出幕後主使及前來取走武器的特務，安全人員檢查現場後，刻意讓秘密藏匿點保持原狀。

專家同時暗中改造槍枝，使其無法正常射擊；槍枝還被裝上GPS追蹤器，並以技術設備持續遠端監控，以便安全機關掌握取走武器者的行蹤，德媒形容過程宛如刑偵電影情節。

不過，始終沒有人現身取槍，德國安全圈認為，這處秘密武器庫目前已作廢，研判俄方可能察覺去年德國警方在藏匿地點周邊的行動，知道武器庫已經曝光，因此不再派人前往。

去年秋天，德國安全機關在羅馬尼亞發現一名疑似參與設置柏林武器庫的男子，目前已遭逮捕，德國聯邦檢察總長11月起介入調查，指控該男子涉嫌策劃危害國家安全的嚴重暴力行為。

德國聯邦憲法保衛局近月多次警告，俄羅斯情報機構可能在德國策劃針對軍工企業主管、流亡反對派人士及支持烏克蘭人士的暗殺行動。

柏林郊區秘密武器庫的發現，也讓一套源自冷戰年代的蘇聯情報手法重新受到注意，調查報導指出，冷戰期間，蘇聯在西歐秘密設置武器及物資藏匿點，是情報機構的標準作業之一。這些藏匿處經常位於森林等自然環境或具有明顯地標的地點，以便潛伏特務在需要時秘密取用。

兩年前德國在貝爾海姆（Bellheim）一處工地，也曾意外挖出經過專業包裝及刻意藏匿的炸藥與手榴彈，藏匿地點附近正是一條向北約部隊供應燃料的輸油管線。