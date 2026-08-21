涉台言論惹議！恐增大馬台商投資布局顧慮 安華改口：和平解決才是上策

馬來西亞首相安華日前發表涉台言論，影射台灣為中國分離主義省分並合理化武統台灣，引發大馬輿論高度關注。這起爭議事件延燒數日後，安華改口強調，和平解決台灣議題才是上策。

安華（Anwar Ibrahim）日前接受半島電視台（AlJazeera）節目專訪談及台灣議題，相關言論引發中華民國外交部嚴厲譴責。外交部表示，任何以武力威嚇手段片面改變台海現狀的主張，不僅嚴重危害區域和平穩定，也將重創台馬雙邊政治互信。

這起爭議事件隨即引發大馬輿論關注與負面批評，多名政學與產業界人士認為，相關言論恐背離長期對台立場，也增加台灣企業投資布局顧慮。不過，馬來西亞政府發言人、通訊部長法米（Fahmi Fadzil）說，大馬內閣並未討論台灣外交部對安華的發言回應。

當今大馬（Malaysiakini）、馬來西亞前鋒報（Utusan Malaysia）報導，安華已澄清「必要時支持中國武力統一台灣」的爭議言論，改稱和平解決台灣議題才是上策。

他並說，馬來西亞政府雖奉行「一個中國」政策，但也主張尋求和平解決之道。

安華表示，當時是在回應採訪記者提出的假設性問題，才表明會支持中國以武力統一台灣。

他並表示，大馬始終堅持「一個中國」政策，這項政策從第2任首相敦拉薩（Tun Abdul Razak）時期就已實施，至今立場不變，但馬來西亞也希望儘可能尋求和平解決辦法。

安華認為，中國被公認為一個國家，但另一個則被稱為台灣。關於他對台灣的聲明，則是基於一貫堅持的國家領土完整原則。大馬尊重中國在台灣議題的立場，但和平解決是處理任何爭端的最佳途徑。

安華涉台言論除引發政治與外交爭議，也受到大馬台商關注。

大馬台灣商會聯合總會發表聲明強調，台海和平也與馬來西亞的經濟利益密切相關，台灣與美國、中國、東協、歐盟並列馬來西亞主要貿易市場。近年台灣持續擴大在大馬投資，尤其，半導體投資金額龐大，企業除了成本、人才與基礎設施，也會評估政策環境及地緣政治風險。

聲明強調，馬來西亞領導人對台海和平及使用武力問題的表述，自然會受到台灣科技產業投資者關注，若投資者因此對馬來西亞面對台海危機時的態度產生疑慮，也可能增加未來投資布局的顧慮。