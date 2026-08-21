快訊

基隆七旬兄弟失聯逾1周 家屬進屋驚見遺體飄惡臭嚇壞急報警

炸雞腿不是最可怕！醫揭這款便當熱量被低估 1個就破千大卡

趙建銘帶小三遊越南？同行雲林獄友嗆胡扯：忍受是有限度的

聽新聞
0:00 / 0:00

涉台言論惹議！恐增大馬台商投資布局顧慮 安華改口：和平解決才是上策

中央社／ 台北21日電
馬來西亞總理安華。 歐新社
馬來西亞總理安華。 歐新社

馬來西亞首相安華日前發表涉台言論，影射台灣為中國分離主義省分並合理化武統台灣，引發大馬輿論高度關注。這起爭議事件延燒數日後，安華改口強調，和平解決台灣議題才是上策。

安華（Anwar Ibrahim）日前接受半島電視台（AlJazeera）節目專訪談及台灣議題，相關言論引發中華民國外交部嚴厲譴責。外交部表示，任何以武力威嚇手段片面改變台海現狀的主張，不僅嚴重危害區域和平穩定，也將重創台馬雙邊政治互信。

這起爭議事件隨即引發大馬輿論關注與負面批評，多名政學與產業界人士認為，相關言論恐背離長期對台立場，也增加台灣企業投資布局顧慮。不過，馬來西亞政府發言人、通訊部長法米（Fahmi Fadzil）說，大馬內閣並未討論台灣外交部對安華的發言回應。

當今大馬（Malaysiakini）、馬來西亞前鋒報（Utusan Malaysia）報導，安華已澄清「必要時支持中國武力統一台灣」的爭議言論，改稱和平解決台灣議題才是上策。

他並說，馬來西亞政府雖奉行「一個中國」政策，但也主張尋求和平解決之道。

安華表示，當時是在回應採訪記者提出的假設性問題，才表明會支持中國以武力統一台灣。

他並表示，大馬始終堅持「一個中國」政策，這項政策從第2任首相敦拉薩（Tun Abdul Razak）時期就已實施，至今立場不變，但馬來西亞也希望儘可能尋求和平解決辦法。

安華認為，中國被公認為一個國家，但另一個則被稱為台灣。關於他對台灣的聲明，則是基於一貫堅持的國家領土完整原則。大馬尊重中國在台灣議題的立場，但和平解決是處理任何爭端的最佳途徑。

安華涉台言論除引發政治與外交爭議，也受到大馬台商關注。

大馬台灣商會聯合總會發表聲明強調，台海和平也與馬來西亞的經濟利益密切相關，台灣與美國、中國、東協、歐盟並列馬來西亞主要貿易市場。近年台灣持續擴大在大馬投資，尤其，半導體投資金額龐大，企業除了成本、人才與基礎設施，也會評估政策環境及地緣政治風險。

聲明強調，馬來西亞領導人對台海和平及使用武力問題的表述，自然會受到台灣科技產業投資者關注，若投資者因此對馬來西亞面對台海危機時的態度產生疑慮，也可能增加未來投資布局的顧慮。

外交部 台海 馬來西亞 中共

延伸閱讀

安華涉台言論惹議 大馬政學界質疑背離長期對台立場

大馬首相安華最新表態 鄧聿文：東協在台海衝突中已站隊大陸

美參議員答不出台灣關美國國安什麼事 專家揭失守恐衝擊第一島鏈

將談什麼議題？陸委會稱美中關係外弛內張 川習會9月應會如期舉行

相關新聞

殺雞儆猴？北京阻擋2南韓議員訪中 共同點是「今年曾訪台灣」

南韓國會原定本月組團訪問中國，傳出中國駐韓大使館直接「點名」2名議員，要求將他們從訪中名單剔除；巧合的是，2人今年都曾訪...

柏林近郊發現秘密武器庫 疑俄羅斯設置供特務執行暗殺

德國安全機構去年在柏林近郊森林中發現秘密武器庫，研判由俄羅斯情報機構設置，目的供應俄國特務在德執行暗殺任務。為追查特務身...

涉台言論惹議！恐增大馬台商投資布局顧慮 安華改口：和平解決才是上策

馬來西亞首相安華日前發表涉台言論，影射台灣為中國分離主義省分並合理化武統台灣，引發大馬輿論高度關注。這起爭議事件延燒數日...

不甩高市抗議？普亭登擇捉島後又飛彈演練 日媒：意圖牽制日本

俄羅斯國防部20日宣布，在與日本有領土爭議的南千島群島周邊進行飛彈發射演練。在此之前，俄羅斯總統普丁才訪問過該群島之一的...

罕見公開互動！泰人民黨魁與我駐泰代表會面 學者：決心面對陸不滿

泰國最大在野黨、人民黨黨魁納塔蓬今天在臉書發文表示，昨晚與駐泰代表藍夏禮及代表處一行人共進晚餐。長期研究泰國政治與台泰關...

哈利搬回英國有助兄弟和解？BBC：裂痕太深 威廉仍不想原諒

英國王儲威廉王子與弟弟哈利王子過去6年隔閡極深，但隨著哈利一家搬回英國，外界難免會問，兄弟實際距離拉近，是否有助於緩解痛苦、修復彼此關係。但BBC指出，別抱太大希望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。