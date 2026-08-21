從南海爭議到鋼鐵廠查緝 中菲官員交鋒陣線擴大

菲律賓總統小馬可仕近期尋求「重新設定」（reset）中菲關係，但菲律賓政府部門或官員與中國駐菲律賓大使館社群平台上的言語交鋒陣線卻持續擴大，從原本南海爭議延燒至國內執法議題。

菲律賓總統府反組織犯罪委員會（PAOCC）與中國駐菲大使館近日接連就發生於今年5月的三佳鋼鐵廠（Sanjia Steel）查緝案互相指責，範圍廣及中國籍勞工待遇、領事保護及菲律賓軍方參與執法等敏感議題。

PAOCC今天強調，三佳鋼鐵廠行動是依據法院搜索令、由多個政府機關共同執行的執法行動，並非針對任何特定國籍，斥責中國大使館在臉書的相關貼文「虛假、扭曲」，企圖轉移案件的主要焦點。

PAOCC指稱，查緝行動發現該廠的鋼材品質不佳且有放射性污染疑慮、工作環境欠安全，此外尚有移民和勞工問題，包括菲籍勞工缺乏基本防護設備，外籍勞工則配有完整防護裝備。

中國大使館20日晚間在臉書貼文質疑菲方「歧視性執法」，拘留70名中國籍勞工，卻未對同一工廠的數百名菲籍工人採取相同措施。

PAOCC則表示，不同國籍勞工的簽證、工作身分及法律責任可能不同，因此不能據此指控菲方「選擇性執法」。

這場爭端源於5月間菲方突襲設於南部的三佳鋼鐵廠，當時拘留70名中國籍人士。事件發生後，中國使館向菲方提出交涉，並質疑為何這場執法行動由國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）帶領，菲律賓司法部後來認定此案缺乏足夠證據，中國籍勞工陸續獲釋。

三佳鋼鐵廠案也引發中國大使館與鐵歐多洛的多次公開交鋒。中國大使館多次質疑菲方動員軍事資源查緝是否合理，鐵歐多洛則多次辯護，並指控中國大使館企圖掩蓋工廠內的違法情事、干預菲方執法，以及在中國境內逮捕菲勞作為報復。

過去菲中政府官員的公開攻防主要集中於南海爭議。除了鐵歐多洛之外，中國大使館與菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）近來也頻繁在社群媒體上交鋒。

塔瑞耶拉近來在臉書貼文上，常以諧音梗稱中國大使館副發言人魏國（Guo Wei）為「走開」（GoAway），中國大使館則把塔瑞耶拉的姓改為TariLIEla，透過LIE字指控他經常說謊。

小馬可仕7月間與中國駐菲大使井泉會面後曾表示，希望「重設」（reset）菲中關係，尋求改善雙邊互動；他8月14日進一步說明，「重設」包括降低雙方交涉時所使用的語言強度。

然而，菲律賓國防部、海防隊與中國大使館之間的言詞攻防仍未停歇，且如今擴大到PAOCC，觀察人士認為，中菲摩擦恐進入多線並存局面。