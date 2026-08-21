不甩高市抗議？普亭登擇捉島後又飛彈演練 日媒：意圖牽制日本

俄羅斯國防部20日宣布，在與日本有領土爭議的南千島群島周邊進行飛彈發射演練。在此之前，俄羅斯總統普亭才訪問過該群島之一的擇捉島，對此日本政府已向俄方表達抗議。

綜合日本共同社、「讀賣新聞」、日本放送協會（NHK）及法新社報導，先前俄羅斯總統府13日證實普亭（Vladimir Putin）已訪問南千島群島（SouthernKurils，日本稱北方領土或北方四島）之一的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）。

而俄羅斯國防部又在20日宣布，太平洋艦隊要在南千島群島周邊的鄂霍次克海等地演習，「鎖定假想敵船，發射飛彈」。

根據俄羅斯國防部公布內容，操作岸置反艦飛彈系統「稜堡」（Bastion）的部隊，已從千島群島的島嶼發射了反艦飛彈。俄羅斯先前已分別於2016年在擇捉島、2021年在千島群島的松輪島部署「稜堡」系統。

此次演習中，太平洋艦隊旗艦「瓦良格號」（Varyag）飛彈巡洋艦發射了反艦飛彈，核子動力潛艦「鄂木斯克號」（Omsk）則發射了巡弋飛彈。演習模擬對敵方艦艇進行打擊，並聲稱成功命中距離300公里以外的所有目標。

太平洋艦隊本月亦於日本海、鄂霍次克海及西北太平洋一帶，以沿岸防禦等情境舉行大規模演習，參演兵力超過1萬3千人。

產經新聞分析，俄羅斯一再表示，日本對烏克蘭的支援「從根本上破壞了過去數十年來所奠定下的日俄關係基礎」，並斷言日本的反俄政策「違背了日本國民的利益」。俄方暗示，其邏輯為「造成本次局勢的責任，在於持續採取反俄政策的日本」。

俄羅斯副外長格魯金（Mikhail Galuzin）於18日會見日本駐俄大使武藤顯時也警告，若日本繼續支援烏克蘭並維持反俄政策，俄羅斯將採取反制措施。

因此，日本產經新聞分析，俄羅斯可能意在透過展示軍事實力牽制日本，並試圖利用領土問題向日本施壓，使日方減少對烏克蘭的支援，重新思考對俄關係。

而針對俄羅斯總統普亭訪問擇捉島一事，自民黨今天召開外交部會等單位的聯合會議。

會中，自民黨外交部會長高木啓表示：「我國貫徹『北方四島為日本固有領土』的立場，絕無法容忍登島行為。我們必須基於堅定的立場，推動日本外交向前邁進。」

會議結束後，參議院議員鈴木宗男向記者表示：「首相高市早苗從人道主義立場出發，希望重啟前島民的掃墓活動，因此應該與俄羅斯進行妥善協商。從國家利益的角度來看，日本應該採取成熟的應對方式，沒有必要將事情擴大化。」