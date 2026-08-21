殺雞儆猴？北京阻擋2南韓議員訪中 共同點是「今年曾訪台灣」

南韓國會原定本月組團訪問大陸，傳出大陸駐韓大使館直接「點名」2名議員，要求將他們從訪中名單剔除；巧合的是，2人今年都曾訪問台灣。有外交人士直指，北京此舉恐為「殺雞儆猴」，藉此警告其他有意與台灣交流的國會議員。

朝鮮日報報導，南韓國會氣候能源環境勞動委員會原定由15名跨黨派議員，自19日起前往北京進行4天3夜訪問，行程包括參觀大陸大型機器人活動「2026世界機器人大會」（WRC），並與大陸政府相關人士會面。

南韓國會議員持有公務護照，赴大陸原則上不需要另外申請簽證，不過國會仍須與中方協調相關訪問行程。

報導指出，根據消息人士透露，大陸駐韓大使館本月初向南韓國會方面表示，希望將國民力量黨議員金起炫，以及共同民主黨議員郭相彥「排除在名單之外」。在此之後，這次行程因為航班等諸多問題，最終全部取消。

國會相關人士表示，中方並未說明要把2名議員除外的具體理由，只告知兩人「很難訪問大陸」。

值得注意的是，遭中方拒絕訪問的2名議員今年都曾前往台灣。

金起炫今年初以「國會亞洲人權議員聯盟」會長身分訪台3天2夜，期間曾與外交部長林佳龍等人會面。郭相彥則在今年6月訪台，與外交部政務次長吳志中等人會晤，並表達支持加強南韓與台灣首都之間的交流。

郭相彥訪台期間，大陸政府就曾強調「一個中國」原則，對相關交流公開表達不滿。因此，這次中方要求將兩人排除在訪中團之外，也被認為可能與兩人的台灣行有關。

南韓雖然在與大陸建交後中斷與台灣的正式外交關係，但雙方仍互設代表機構，維持人員、經貿等交流，南韓國會內也有「韓台國會議員友好協會」持續推動雙方往來。

報導稱，南韓外交界有人形容，中方此舉可能具有「殺雞儆猴」意味，藉由拒絕部分議員訪中，對其他有意與台灣交流的政治人物形成壓力。

金起炫接受朝鮮日報電訪時批評，這次並非私人訪問，而是國會常任委員會層級的正式議政活動，「大陸政府卻介入並加以阻止」。

郭相彥也表示，中方的作法等於是在「評價並干涉大韓民國國會議員的議政活動」。他已向大陸駐韓大使館遞交抗議信，但未獲回覆。

大陸駐韓大使館面對媒體詢問時僅表示「沒有可以回答的內容」。

事實上，大陸過去也曾因台灣或人權等敏感議題，拒絕或延後向南韓國會議員核發簽證。

2004年，10名在野黨議員計劃赴大陸考察高句麗歷史遺跡，中方一度拖延簽證，外界認為與部分議員先前出席台灣總統陳水扁就職典禮有關。2012年，積極反對大陸將脫北者強制遣返北韓的國會議員朴宣映，也曾遭大陸拒發簽證。