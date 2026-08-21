罕見公開互動！泰人民黨魁與我駐泰代表會面 學者：決心面對陸不滿

泰國最大在野黨、人民黨黨魁納塔蓬今天在臉書發文表示，昨晚與駐泰代表藍夏禮及代表處一行人共進晚餐。長期研究泰國政治與台泰關係的學者洪銘謙分析，人民黨與台灣代表進行雙邊互動並主動公開相關訊息，相當罕見。

泰國人民黨（People's Party）黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）今天在臉書發文表示，「很高興有機會與駐泰國台北經濟文化辦事處代表藍夏禮及代表處一行人共進晚餐。」

他在同一篇貼文提到，正前往清邁了解邊境毒品問題，同時說明人民黨近期投入洪災救援及災後復原工作的情況。

針對藍夏禮受邀出席餐會，駐泰代表處回應，昨天雙方「就對方有興趣的台灣議題充分交流，並歡迎對台灣議題有興趣的泰國各界對話交流」。

人民黨在今年2月的國會大選中，獲得120個席次，僅次於泰自豪黨（Bhumjaithai）的192個席次，成為泰國第二大黨，也是最大的在野黨。

台泰交流協會理事、長期研究泰國政治與台泰關係的洪銘謙今天在臉書發文分析，納塔蓬並未把與台灣代表會面當成貼文唯一內容，而是與前往泰北清邁等行程一併提及，因此他認為，整篇貼文看起來較像一般行程紀錄。

不過洪銘謙指出，這仍是相當罕見的公開訊息，他指出「人民黨過去與台灣的往來主要是參與一些公開活動，較少出現這種以雙邊交流為主的互動，即使有，也不會特別公開。」

洪銘謙分析，這顯見人民黨已有一定決心，準備面對中國可能產生的不滿，但同時也能看到「他們對台灣的友善程度持續提升，這對台灣與泰國雙邊的民主派互動都是好事。」

他認為，當總理阿努廷持續採取親中路線時，人民黨身為最大在野黨，除了主打監督中國灰色產業外，也可以採取親台、親美路線，讓選民在不同政治路線之間做出選擇。

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