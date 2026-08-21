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男子涉洩烏克蘭軍情予俄羅斯 澳洲嚴阻外國干預

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

澳洲警方今天以「外國干預」罪名起訴一名27歲男子，這名男子因涉嫌向俄羅斯洩露烏克蘭軍情於昨天被捕，此罪名最高可處20年徒刑。

法新社報導，澳洲聯邦警署署長巴瑞特（KrissyBarrett）在記者會上表示，這名俄裔澳洲公民，曾在俄羅斯接受「軍事型態」訓練，隨後加入烏克蘭軍隊。

警方指出，這名男子昨天經「反外國干預任務小組」（Counter Foreign Interference Taskforce）調查後被捕，並將於布里斯本（Brisbane）法庭出席。

警方指控此人2024年10月前往俄羅斯受訓，返回澳洲後，「持續聯繫」認為與莫斯科情報機構有關的人士。

巴瑞特表示，這名男子2025年前往烏克蘭並加入軍隊，「取得有關烏克蘭軍事人員、部隊與駐地資訊」，接著「向他認為代表俄羅斯情報機構的人士，提供或企圖提供在烏克蘭取得的資訊」。

巴瑞特說：「根據指控，此一行為對烏克蘭軍事人員的人身安全構成風險」，「我們不希望澳洲成為那些代表其他國家干預外國者的庇護所。」

警方表示，這名男子身分尚未公開，目前失業，且無跡象顯示曾在澳洲接受軍事訓練。警方申請多張搜索票，此案「可能」會出現進一步逮捕行動。

這起調查由澳洲聯邦警察與澳洲安全情報組織（ASIO）共同進行。

澳洲安全情報組織主管麥金尼斯（ClaireMcGuinness）表示：「這起案件應讓從事外國干預的政權引以為戒：澳洲對此採取零容忍態度。」

烏克蘭 俄羅斯 澳洲

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