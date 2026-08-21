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哈利搬回英國有助兄弟和解？BBC：裂痕太深 威廉仍不想原諒

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國威廉王子（左）與哈利王子2022年9月10日在溫莎城堡外，一同查看民眾悼念已故女王伊麗莎白二世的花束。美聯社
英國威廉王子（左）與哈利王子2022年9月10日在溫莎城堡外，一同查看民眾悼念已故女王伊麗莎白二世的花束。美聯社

英國王儲威廉王子與弟弟哈利王子過去6年隔閡極深，但隨著哈利一家搬回英國，外界難免會問，兄弟實際距離拉近，是否有助於緩解痛苦、修復彼此關係。但BBC指出，別抱太大希望。

哈利將在兩周內回到英國，屆時他與威廉一家居住的溫莎，很可能只有一小段車程的距離。身為哥哥的威廉也將面臨外界要求他主動與哈利和好的壓力。不過，兩人並非一般的手足失和，而是存在一道根深蒂固的裂痕，其中充滿憤怒、怨恨與信任的徹底喪失，而且很大一部分都公開上演。

哈利去年接受BBC訪問時表示，「我很希望能與家人和解。再繼續爭鬥下去已經沒有意義」，但威廉仍無意原諒、放下過去。一名王室友人告訴BBC：「威廉非常固執。感覺被自己的親弟弟欺騙，讓他非常痛苦。他沒辦法就這樣把事情拋在腦後。」

王室作家洛（Valentine Low）指出，威廉根本不在乎外界要求他和解的壓力。如果他因為哈利做過的事，以及他認為弟弟對他的傷害而不想和解，那就不會和解。不過洛也認為，哈利搬回英國確實提高了兄弟和解的可能性。

威廉未來幾個月將把公開工作列為優先事項，並試圖避免捲入哈利與梅根返英引發的風波。多名曾與威廉合作過的組織人士表示，他們希望支持威廉，避免哈利與梅根的事情成為干擾。

一名曾與王室合作慈善計畫的消息人士表示：「這對他來說是個很艱難的處境，充滿情緒和憤怒，我們會支持他。我希望我們與威廉合作時，能把重點放在帶來正面改變，不要受到哈利與梅根的風波影響。」

BBC指出，在哈利婚前的2018年，兄弟關係截然不同。當時焦點不是分歧，而是共同點與共有的經歷。威廉在一場心理健康活動上表示，年幼喪母幫助兄弟兩人一起走過艱難時期，兩人想法相近，也有類似經歷。他說：「這是一種連結，也是我們共同克服的事情，並因此變得更好。」

如今，這種因共同創傷而產生的團結感早已消失。哈利一家返英的消息傳出後，肯辛頓宮一直守口如瓶，官方沒有發表評論，團隊也不願被拉進有關哈利與梅根的討論，策略顯然是繼續處理王室事務。喬治王子9月將開始就讀伊頓公學，威廉與妻子凱特將極力保護兒子，不希望這個重要人生里程碑受到家庭紛爭與風波影響。

哈利搬到美國6年來，兄弟倆各自的人生經歷，也成為兩人漸行漸遠的一大因素。威廉一方面支持妻子接受癌症治療，另一方面又看著父親與癌症搏鬥，經歷了足以改變人生的過程，已不再是哈利6年前離開時留下的那個哥哥。至少目前而言，他仍沒有原諒的心情。

威廉一位前同僚表示：「哈利搬得再近，也不會改變現在的氣氛。威廉需要時間。」

BBC 威廉 英國

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