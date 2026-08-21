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日印防長會談 同意盡快出口艦艇用天線到印度

中央社／ 新德里21日綜合外電報導

日本防衛大臣小泉進次郎20日與印度國防部長辛赫舉行會談，並同意盡快出口艦艇用的通訊天線「獨角獸」到印度。雙方也同意協調於今年召開外交與國防閣員「2+2」會談。

「日本經濟新聞」報導，小泉昨天與辛赫（RajnathSingh）會面時雙方也簽署備忘錄，以擴大海上防衛合作，範圍包含維護艦艇與生產防衛裝備。

日本海上自衛隊最上級護衛艦配備的通訊天線「獨角獸」（該系統的英文縮寫為UNICORN），由NEC等日本企業開發，由於好幾根天線整合成一根天線，得以提高艦艇的匿蹤性。日相高市早苗與印度總理莫迪（Narendra Modi）今年7月舉行領袖會談時，已經同意出口天線的框架。

兩國2024年起持續透過閣員層級協商此事，不過還沒敲定出口到印度的時間。防衛省內部有意見認為，可能是協議金額、技術有關的條件，因而相當耗時。

另外，日本與印度之後也會協調於今年在東京都召開外交與國防閣員「2+2」會談，預計把日印關係從經濟合作為主，提升到全面性安保合作。

印度 艦艇 獨角獸

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