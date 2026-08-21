日相高市擬9月改組內閣 4名總裁選對手人事安排受矚

日媒披露，日相高市早苗計劃在9月中下旬進行內閣改組與黨幹部人事調整，屆時，去年總裁選舉中與她競爭的4名對手將如何安排，成為外界關注焦點。

日本「讀賣新聞」報導，外界認為，高市早苗預計在明年9月任期屆滿時爭取連任總裁，因此將慎重評估這4人的人事安排。

在去年的總裁選舉中，包含高市早苗在內，共有現任防長小泉進次郎、現任總務大臣林芳正、現任政調會長小林鷹之與現任外長茂木敏充，共5人參選。最後由高市早苗在第二輪決選投票中擊敗小泉進次郎獲勝。

林芳正20日在大阪市發表演講，對於人事安排僅表示：「首相以外的人不便多言」。然而針對下屆總裁選舉，他公開表示「希望繼續保有參選的志向」，其動向備受矚目。

報導指出，林芳正與高市早苗保持著一定的距離。6月時，他曾與率領黨內團體的前總務大臣武田良太聚餐，外界認為，這代表林芳正正在尋求擴大黨內支持基礎。

作為總務大臣，他也頻繁至地方考察。林芳正陣營人士透露：「考量到65歲的年紀，下一次總裁選他無論如何都必須參選」。若林芳正此次改組未獲安排任何黨政職務，他極有可能加速角逐總裁。

而小林鷹之的人事變動同樣引人關注。他貫徹支持首相的立場，在先前的特別國會中，圍繞修改皇室典範等議題於黨內外奔走協調。作為保守派代表性政治人物，他在4人中政治立場與首相最為接近。作為未來的首相人選，黨內也有聲音期待能安排他擔任重要閣員。

另一方面，小泉進次郎作為防衛大臣，多次出訪海外，並積極對外傳達政策立場。外界認為，首相將根據預定於年末進行的「安保三文件」修訂討論進展，來判斷其職務安排。

茂木敏充亦積極巡迴海外，為「高市外交」提供支持。舊茂木派與副總裁麻生太郎所率領的麻生派一同被定位為主流派，外界普遍認為，茂木敏充將繼續獲安排重要職位，包括留任現職。