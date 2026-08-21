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雪梨機場1個月內4度飛機險相撞 澳洲運安局調查

中央社／ 雪梨21日綜合外電報導

澳洲交通安全監管機關今天表示，已對雪梨機場不到一個月內發生的第4起空中交通管制事件展開調查，這次是有兩架飛機在地面上被引導至同一個交叉口。

路透社報導，澳洲運輸安全局（Australian TransportSafety Bureau）在聲明中表示，一架準備飛往黃金海岸的澳洲航空（Qantas）空中巴士（Airbus）A321客機，18日必須緊急煞車才能閃避剛從墨爾本飛抵的另一架澳航波音（Boeing）737客機。

聲明指出，這架波音獲准繼續沿著滑行道前進，而那架空巴班機也獲准轉進同一條滑行道。

澳洲運輸安全局表示，當時這兩架飛機沒有立即相撞的風險，但已對此展開調查，以釐清這起事件與雪梨機場過去一個月另3起事件是否存在共同因素。

澳洲運輸安全局指出：「調查的證據蒐集階段將包括約談涉事航空管制員與機組人員、調取與檢視現有記錄數據，以及蒐集其他相關資訊。」

初步報告預計將在6到8週內公布。

7月27日，兩架澳航班機驚險地避免相撞，當時一架澳洲連接航空（QantasLink）Dash 8班機剛完成降落，與一架澳航737班機發生衝突，那架737客機的機師表示他們剛獲准穿越同一條跑道。所幸這架737班機最後成功停了下來，但當時已越過安全等待點。

8月9日，一架捷星航空（Jetstar）A320班機在停機坪上突然煞車，以避免與一架卡達航空（QatarAirways）波音777客機相撞，導致一名機組人員受傷。

同一天，一架獲准起飛的維珍澳洲航空（VirginAustralia）737班機，發現一架澳航客機正在穿越前方跑道，在距離該客機前僅1公里處停下，而那架澳航客機此前也獲准通過跑道。

另外，澳洲運輸安全局昨天表示，已收到一名航管員的報告，指稱雪梨西部一座新國際機場即將啟用，帶來複雜的空域與程序變動，但機場工作人員對此準備不足。

這份於6月初發布的報告指出，機場有50多名航管員回覆了工會調查，其中大多數人表示擔憂，認為在7月9日空域變更生效前，他們沒有足夠時間學習「大量極為詳盡且複雜的資料」。

這名航管員提出疑慮，認為當前情況與2025年1月美國華盛頓特區發生致命空中相撞事件前的航管情況類似，當時，在事發前幾個月，員工曾請求當地管理層做出改變。

對此，調查這份報告的澳洲民用航空安全局（Australia's Civil Aviation Safety Authority）認定，負責聘用航管員的政府單位澳洲飛航服務公司（AirservicesAustralia），已針對相關變動實施了適當訓練、程序與運作支援安排。

雪梨 澳洲 機場

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