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日本觀光特急列車撞死4人 安全確認環節疑出包

中央社／ 東京21日專電
8月20日在東京以北的鹿沼市東武日光線新鹿沼站，一列Spacia X特快列車與四名工作人員發生碰撞後停了下來。 美聯社
8月20日在東京以北的鹿沼市東武日光線新鹿沼站，一列Spacia X特快列車與四名工作人員發生碰撞後停了下來。 美聯社

日本東武日光線新鹿沼站昨天發生4名除草作業員遭特急列車撞擊死亡的事故。東武鐵道今天透露，列車當時以時速約50公里駛入站內，駕駛在進站前曾確認列車瞭望員發出的旗號並鳴笛，但工作人員實際上並未全部撤離。警方不排除以業務過失致死方向偵辦。

日本電視台、共同社報導，事故發生於昨天上午10時45分左右，一列由6節車廂組成的特急列車「SPACIA X 2號」駛入新鹿沼站時，撞上正在鐵軌上進行除草作業的4名工作人員，4人最終全部死亡。

「SPACIA X」是東武鐵道2023年7月開始營運的新型特急列車，往返東京淺草與栃木縣日光、鬼怒川溫泉，最高時速可達120公里，並以設有宛如「移動套房」的豪華座席，在觀光客與鐵道迷之間都相當受到歡迎，時常一位難求。

東武鐵道今天表示，事故列車當時以約時速50公里進入新鹿沼站。事故後的空拍畫面顯示，列車約有一半車身進入月台，研判列車在尚未完全進入月台之前緊急停車。事故發生時，列車上約有50名乘客，乘客及列車工作人員均未受傷。

東武鐵道表示，當天除草作業共有9人參與，另外還有1名到現場確認狀況的總承包公司人員。其中3人負責擔任瞭望員，負責在列車接近時通知作業人員撤離。當中1人是月台上的列車瞭望員，另2人是距離月台一段距離的中繼瞭望員。

事故發生時，死亡的4人都在月台下方的作業區域。月台上有1名作業指揮員及1名作業員；日光方向的鐵軌旁則有1名作業員及1名列車瞭望員。

2名中繼瞭望員的位置則是，其中1人在東京方向的平交道，另1人應該位於日光方向、距離作業現場約300公尺處，但這名人員表示，當時「無法與列車瞭望員取得聯繫」。

按照正常程序，列車瞭望員發現列車接近後，必須先通知鐵軌內的作業人員撤離，等確認所有人都到達安全位置後，再揮旗向列車發出信號。駕駛看到旗號後，則會鳴笛回應。

東武鐵道表示，這次事故發生前，這一連串程序實際上都有進行。也就是說，從列車駕駛的角度來看，他所接收到的信號代表現場作業人員已經完成撤離，可以讓列車進入。然而實際上，仍有4人留在鐵軌附近，最後遭列車撞上。

因此，目前最大的疑點就在於，為什麼中繼瞭望員與列車瞭望員之間無法正常聯繫；又為什麼在4名作業員還沒有撤離的情況下，列車瞭望員卻已經向駕駛發出旗號，將是接下來調查重點。

警方不排除以業務過失致死方向偵辦，目前正進一步調查事故發生時的詳細情況。

鐵道 日本 觀光

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