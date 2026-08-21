中國印尼外長防長「2+2」會談 聚焦安全及政經議題

中國與印尼外交、國防部長今天舉行會談，雙方預料將聚焦安全、政治及經濟議題。印尼目前正試圖在貿易衝突及南海緊張局勢升溫之際，維持與中國及美國之間的平衡關係。

中國外交部長王毅這次訪問雅加達，是他睽違兩年後再次訪問印尼。他將與印尼外交部長蘇吉歐諾（Sugiono）會面，並與兩國國防部長舉行「2+2」會談。

印尼外交部負責東亞事務的官員阿里菲安托（Arifianto Sofiyanto）昨天在記者會上指出，外交部長會談將聚焦經濟議題及雙邊政治關係。

中國外交部發言人林劍本週表示，這次會談將討論「政治與安全議題、防務合作，以及國際與區域局勢」。

中國與印尼海軍上週罕見在台灣以東海域進行演練，引發關注。印尼海軍表示，相關艦艇進行的是例行演習，而且不只與中國，過去也曾與日本及美國進行類似演練。

印尼國防專家居禮（Curie Maharani）指出，儘管印尼將這次演練視為例行活動，但地點讓中國得以傳遞不同的政治訊息。

她說：「印尼從中學到寶貴的一課，也就是大國如何利用防務外交作為擴大自身影響力的工具。」

印尼與中國在南海問題上也存在分歧。中國宣稱擁有幾乎整個南海主權。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）2024年訪問中國，這是他上任後首次出訪。當時兩國簽署海洋開發協議，雙方表示「就主張重疊區域進行共同開發」達成共識。這項措辭引發爭議，分析人士認為，這可能代表印尼長期堅持自身並非南海爭端主張國的立場有所改變。不過，印尼隨後重申不承認中國的相關主張。

居禮表示，「印尼不希望升高局勢，而是傾向透過防務外交與中國接觸」，她指出，過去5年來，中印兩國的交流與合作顯著增加，但與印尼和美國或澳洲之間的防務合作相比，規模仍相形見絀。

普拉伯沃多次表示，印尼維持「自由且積極」的不結盟外交政策，並承諾與中國及美國在內的所有國家保持友好關係。

中國是印尼的重要投資國。根據印尼政府資料，2026年上半年中國對印尼的外國直接投資（FDI）達39億美元。不過，其中部分投資所涉及的法規已成為雙方摩擦來源。

路透社看到的一封信件顯示，中國印尼商會指稱，中國企業面臨「過度嚴格的監管、過度執法」，並指控當局涉及貪腐及勒索行為。

主要的中國投資企業包括全球最大電動車電池製造商寧德時代，以及鋼鐵企業青山控股集團。這些企業在擁有全球最大鎳礦儲量的印尼已興建冶煉廠。