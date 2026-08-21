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日媒：日相高市擬9月內閣改組 維新會有望入閣

中央社／ 東京21日綜合外電報導

日媒披露，身兼自民黨總裁的日相高市早苗計劃在9月中旬或下旬進行內閣改組，以及調整黨內一級主管人事。內閣官房長官木原稔極可能續任，日本維新會則預計派人進入內閣。

「讀賣新聞」引述多名日本政府與執政黨消息人士披露此事。這將是高市去年10月就任首相後，首度進行內閣改組。

由於高市預計在9月下旬訪問美國，以出席聯合國大會，她希望新團隊在她出訪前得以上路。不過，她也會考量臨時國會等政治日程，決定最終的時間。

關於之後可能的安排，木原身為高市最核心的幕僚，重心是執行高市重視的政策。另外，木原也在自民黨內協調國會相關事務，同時與日本維新會之間也有豐富人脈。高市周邊的人士普遍認為，木原在政府與執政黨內，「是政府運作無可替代的人」。

日本維新會去年10月起，以不派人入閣的方式與自民黨聯合執政。報導指出，關於日本維新會的人馬之後擔任什麼樣的職位，將根據維新會的意願判斷。

另外，現任總務大臣林芳正、防衛大臣小泉進次郎、外務大臣茂木敏充、自民黨政調會長小林鷹之等政府與黨內高層之後是否續任，也成為關注的焦點。這些人均是高市去年競選自民黨總裁（黨主席）的對手。

關於自民黨人事，現任自民黨副總裁麻生太郎的小舅子、自民黨幹事長鈴木俊一是否續任也是焦點。由於麻生去年在總裁選舉支持高市，高市便依麻生的意思延攬鈴木擔任幹事長。報導推測，考量與麻生之間的關係，高市也會判斷是否繼續任用鈴木。

自民黨昨天已經發放問卷，詢問黨內眾議員屬意的政府、黨內、國會的職位，並要求議員在本月25日前回覆。

在自民黨稅制調查會9月中旬的評估階段過後，日本內閣會議預計通過納入消費稅減稅方針的稅制改革大綱。而高市預料會在內閣通過稅制改革大綱過後，敲定新人事。

日媒 高市 日本維新會

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