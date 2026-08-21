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美參議員答不出台灣關美國國安什麼事 專家揭失守恐衝擊第一島鏈

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
一名遊客2022年8月5日在中國大陸距離台灣最近的地點之一、福建省平潭島景區面向台灣海峽而坐。路透
一名遊客2022年8月5日在中國大陸距離台灣最近的地點之一、福建省平潭島景區面向台灣海峽而坐。路透

美國聯邦參議員達琳．葛理漢（Darline Graham）日前在特別初選辯論中，被問及美國是否在台灣與南海擁有國家安全利益時一度難以作答，並表示國安「不是我的專長」，因而受到批評。美聯社指出，台灣與南海長期以來一直是美國外交政策的重大議題，鑑於兩地對全球貿易的重要性，當地局勢不僅可能影響區域，也可能波及全球。

台灣生產全球大部分先進半導體，南海則是全球重要的海上貿易航線之一。北京聲稱台灣是自己的領土，並宣稱對幾乎整個南海擁有主權。澳洲羅伊研究所東南亞計畫主任馬斯頓（Hunter S. Marston）表示，台灣與南海密切相關。

他說：「如果中國封鎖台灣，或試圖從中國大陸以武力重新奪取台灣，南海可能很快就會出現外溢效應。」

美國與台灣沒有正式外交關係，但維持廣泛的非官方關係，也依法必須向台灣提供自我防衛的手段。美國長期以來一直是台灣主要的非正式支持者與武器供應國，美台關係也一直是美中緊張的根源。

美國總統川普5月訪問北京期間，中國國家主席習近平明確表示，台灣仍是雙邊關係中最重要的議題，並警告，如果美國不當處理與台灣的關係，可能導致兩國發生對抗。川普此行並未公開談及台灣，但他在返美途中表示，對台軍售是與中國談判的「非常好的籌碼」，在台灣引發不安。

馬斯頓表示，如果中國控制台灣，或者美國明確表示不會在發生衝突時出手防衛台灣，中國就能將軍事力量，尤其是潛艦能力，投射至南海，並越過第一島鏈進入太平洋。台海衝突也將直接影響東南亞，東協成員國將有近100萬名公民需要撤離，還可能使美中軍事力量進入南海，迫使區域各國政府在兩強之間設法應對。

儘管2016年的國際仲裁裁決已否定北京在南海的廣泛海洋權利主張，中國仍宣稱對南海大部分地區擁有主權。該裁決今年7月屆滿10周年之際，美國、英國與其他12個國家重申，中國廣泛的主張沒有法律依據，北京則堅稱既不接受也不承認這項裁決。

戰略暨國際研究中心（CSIS）表示，南海是全球最重要的海上商業走廊之一，並透過數個戰略咽喉與周邊水域相連，包括連接印度洋的麻六甲海峽，以及連接東海的台灣海峽，一旦發生衝突可能嚴重擾亂貿易。然而，南海爭議水域近年對峙更加頻繁，尤其涉及中國、菲律賓與越南的軍事力量及漁船隊。中國海警船與其他船隻曾對菲律賓部隊及其他聲索國漁民使用強力水砲、軍規雷射及危險阻擋動作，並造成海上碰撞及空中高風險接觸。

馬斯頓指出，美國在該地區的首要目標是「防止中國取得區域霸權並主宰太平洋」。他表示：「台灣及其盟友，例如菲律賓的安全，以及第一島鏈的防衛，都是這項整體目標不可或缺的一部分。」

國安 第一島鏈 美國

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