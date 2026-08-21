秘魯南部規模6.7強震3人輕傷 災損持續評估中

美國地質調查所表示，秘魯南部今天發生規模6.7強震。根據初步報告，有關當局通報有3人受到輕傷。

法新社報導，這起地震的震央位於烏帕瓦喬（Upahuacho）西北方40公里處，距離首都利馬近800公里。根據美國地質調查所（United States GeologicalSurvey），地震發生於當地時間下午1時，震源深度99公里。

在秘魯發生這起地震前，拉丁美洲地區自6月以來已發生兩起大型地震：6月24日，委內瑞拉發生雙震，造成超過6400人罹難；上週，哥倫比亞發生一起強烈地震，造成近300人喪生。

在秘魯，初步報告發現，至少有22棟民宅、6所學校與12處醫療中心受到地震波及，官員仍在持續評估災損。

秘魯地球物理研究所（Geophysical Institute of Peru）測得的規模為7.2，並表示震源深度為108公里。緊急救援團隊已部署到安地斯山脈的普基奧鎮（Puquio）與科拉科拉鎮（Coracora）。

秘魯媒體播出的畫面顯示，在距離震央最近的阿亞庫喬地區（Ayacucho）科拉科拉鎮周圍，岩石與泥土從山丘傾瀉而下，當地人口約有1萬人。

鎮長奧東（Yony Odon）接受國家電視台電話訪問時表示：「民眾反應很快。大家都已撤離並避難。」他說，希望沒有造成重大災損。

秘魯全國民防組織（National Institute of CivilDefense）在社群平台X上寫道：「多個省分都能感受到這次地震中度至強度的震感」。

秘魯地球物理研究所指出，當地時間下午4時30分左右，也發生了規模4.2的餘震。法新社記者表示，在庫斯科（Cusco）、阿雷基帕（Arequipa）甚至是利馬都可以感受到搖晃，不過震度較小。