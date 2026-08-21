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報復社會縱火柏青哥燒死5人 日本時隔1.2年執行死刑
日本法務省今晨（21日）對58歲的高見素直執行死刑，高見在2009年於大阪市柏青哥縱火，導致5名顧客及員工死亡。這是高市早苗上任首相以來，首次執行死刑，距離日本上次執行有1年2個月。
日媒報導，高見2009年在一家柏青哥店潑灑汽油並點火，造成5人死亡、10人輕重傷。他因縱火及殺人等罪名被起訴，2016年判決死刑定讞。一審中，國民法官曾質疑，絞刑是否「違反憲法禁止的殘虐刑罰」，但法院最終判定合憲，高見在一審與二審均被判處死刑。日本的死刑至今仍為絞刑。
高見曾提上訴，但最高法院認為，被告只因找不到新工作、自覺生活陷入困境，就決定報復社會，「此為有預謀的無差別殺人，手段極其殘忍且惡劣」，駁回上訴。
日本上次執行死刑是去年6月，當時執行的是在神奈川縣座間市殺害9名男女的白石隆浩。
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