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巴基斯坦前總理伊姆蘭汗 服刑期間獲准就醫

中央社／ 伊斯蘭馬巴德20日綜合外電報導

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）因貪汙等罪名入獄服刑，他所屬政黨今天證實，伊姆蘭汗已依最高法院命令，轉送醫院接受健康檢查。

法新社報導，伊姆蘭汗是巴基斯坦人氣最高的政治人物，曾率領板球隊贏得隊史唯一的世界盃冠軍。他所屬的「巴基斯坦正義運動黨」（PTI）發言人柏卡里（Zulfi Bukhari）表示：「已證實（伊姆蘭汗）抵達西法國際醫院，最高法院的命令已獲遵行。」

當局在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）附近的西法國際醫院（Shifa International Hospital）部署數百名警力，其中部分手持警棍，通往醫院的道路也被封鎖。

巴基斯坦前總統、同屬正義運動黨的艾維（ArifAlvi）也在X平台證實，並稱全國「均感興奮鼓舞」。

現年73歲的伊姆蘭汗與妻子畢比（Bushra Bibi）去年遭控貪汙及其他罪名，被處17年徒刑。伊姆蘭汗自2023年入獄以來，堅稱這些指控出於政治動機。

數十名伊姆蘭汗支持者聚集在醫院附近，另有一些人朝經過車輛拋灑紅色花瓣。

69歲的古瑞希（Younus Qureshi）說，他來此是支持這名「為巴基斯坦做出重大犧牲的人」。

另一名52歲的支持者比拉爾（Bilal）則表示，希望伊姆蘭汗能獲得妥善的醫療照顧。「我們對伊姆蘭汗先生的愛與支持將永遠不變。」

伊姆蘭汗的律師先前向最高法院請願，指他健康狀況不佳，需要進行健康檢查。最高法院18日下令須在2天內將伊姆蘭汗送醫。法院補充，伊姆蘭汗將獲准每週與家人會面1次，每週可透過電話與兒子通話2次。

今年稍早，伊姆蘭汗曾在醫院接受眼疾治療，他的家人當時表示，他的右眼視力幾乎喪失。法院現將成立專科小組治療，他的姐姐、醫師烏茲瑪汗（UzmaKhan）獲准參與。

伊姆蘭汗自2018年至2022年擔任總理，其後在不信任投票中遭罷黜，當時他的政府與強大的軍方關係緊張，引爆政治危機。2023年5月伊姆蘭汗遭逮捕，引發全國性抗議。

巴基斯坦 總理 伊斯蘭

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