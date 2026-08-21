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苦撐272天終於返航！美航艦林肯號結束中東任務 華盛頓號接手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國海軍航空母艦林肯號16日接受艦隊補給油船凱瑟號（USNS Henry J. Kaiser）補給。路透
美國海軍航空母艦林肯號16日接受艦隊補給油船凱瑟號（USNS Henry J. Kaiser）補給。路透

美國海軍航空母艦林肯號（USS Abraham Lincoln）歷經9個月部署，20日終於完成在中東的任務，艦上約5000名水兵隨艦啟程返回聖地牙哥，由從西太平洋前來的華盛頓號航艦接替。這項調動使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。

紐約時報報導，一名美國官員證實林肯號已經離開。美國中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）16日在華爾街日報刊登林肯號評論文章中，也曾暗示此事，寫道：「一路順風，也祝你們很快就能享受這場當之無愧的團聚。」

林肯號2025年11月21日離開聖地牙哥，272天幾乎全待在海上，只有12月短暫停靠關島，以及在阿曼停靠一次補充物資，隨後一直部署中東，參與美國針對伊朗的行動。艦上數千名水兵期間從未休假。近幾周有報導指出，伊朗摧毀巴林一座美軍重要補給基地後，導致補給困難，艦上生活品質惡化。

民主黨國會議員援引報導指出，林肯號出現基本物資短缺、飲用水污染、管線問題及心理健康惡化等情況。不過，古柏在評論中表示，其中許多問題都是「舊聞」。

CENTCOM 16日在社群媒體祝福林肯號「順風順水」（fair winds and following seas）。不過，林肯號還有約2.1萬公里航程，可能需要4至5周才能返家。

CENTCOM 20日表示，華盛頓號已經抵達中東，並於19日開始執行任務。美國海軍目前在波斯灣以外的中東地區維持約20艘軍艦，包括布希號（U.S.S. George H.W. Bush）與華盛頓號兩個航艦打擊群、一個搭載陸戰隊遠征隊的兩棲戰備群，以及數艘執行川普重新封鎖伊朗港口任務的驅逐艦。

CNN指出，這項輪替安排使得美國在太平洋地區暫時沒有部署任何航空母艦。美聯社先前報導，美國若在接下來一兩個月部署另一艘航艦至太平洋，當地「空窗期」不至於太久。

林肯 中東 華盛頓

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