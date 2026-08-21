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芬蘭國防部：俄機疑侵犯領空 正在調查中
芬蘭國防部今晚表示，懷疑今天稍早有一架俄羅斯飛機侵犯芬蘭領空。
法新社報導，國防部長哈卡寧（Antti Hakkanen）在聲明中表示：「每一件疑似侵犯領空事件都會被嚴肅看待。調查正在進行中。」
這類事件在芬蘭已多次發生，該國與俄羅斯共享1340公里長的邊界。
今年5月和6月，芬蘭均曾表示，疑有俄國軍機闖進芬蘭領空，當時還召見俄羅斯代辦。
自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，芬蘭一直保持高度警戒。
俄烏戰爭爆發後，芬蘭放棄數十年來的軍事不結盟政策，於2023年4月加入北大西洋公約組織（NATO）。
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