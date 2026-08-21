美智庫：陸企圖在台東部海域建立「半永久的存在」

彭博廿日報導，根據美國智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）旗下「亞洲海事透明倡議」（ＡＭＴＩ）十九日發布的報告，中國大陸正擴大在台灣東部海域的活動，企圖在西太平洋的「菲律賓海」建立管轄權，以回應日本和菲律賓日益深化的合作。這可能顯示中國正企圖改變現狀，在台灣東部海域建立「半永久的存在」。

在日菲五月廿八日於聯合聲明宣布展開兩國海洋邊界畫定談判前五個月，幾乎沒觀察到中國海警船在台灣東部海域部署。這些舉動可能有利中國在台灣周邊的存在常態化，引發中方可能正測試未來對台實施隔離或封鎖時可採用的手段。

上述舉動的規模及性質可能顯示，中國正企圖改變現狀，主張對其所稱的「近海」，即台灣東部海域擁有管轄權。中方此舉升高和日菲的緊張關係，採取其在南海主權爭端常見的「灰色地帶」手段。

另外，華爾街日報十九日報導，美國近年大幅強化在菲律賓的軍事布局，目的之一是因應「台灣有事」。美國將兵力及武器分散部署在第一島鏈各處，戰略意圖顯然旨在增加中國對台動武必須付出的代價。

前五角大廈官員哈定提到，菲律賓的地理位置無可取代；但美方的構想並非在菲律賓重建常駐美軍基地，而是讓美軍持續進出且熟悉當地的軍事設施。