新聞分析／川普此時提川金會 外界多種解讀

美國總統川普第一任共與北韓領袖金正恩三度會面。川普十九日指稱，今年稍晚將有「川金四會」。外界對他為何此時拋出此一話題有多種解讀。

較常見的就是和川普日前下令五角大廈縮減美國與南韓（簡稱韓）年度大規模聯合軍演「乙支自由護盾」（ＵＦＳ）掛鉤，旨在施壓南韓盡快落實去年美韓貿易協議的三五○○億美元鉅額對美投資。

川普本周相繼提到縮減ＵＦＳ；今年將有第四次、也是他第二任首次的「川金會」；又一次對南韓總統李在明不願在打開荷莫茲海峽問題上幫他，正值南韓產業通商部長金正官本周訪美，和川普政府討論南韓對美投資。返韓的金正官廿日也表示，韓美取得「相當有意義的進展」，正討論第一個投資方案，聚焦能源領域，可望九月宣布。

在二月底開戰的美伊戰爭陷入僵局且十一月美國期中選舉愈來愈近下，川普也可能想藉由川金會，向美國選民凸顯自己是和平締造者的形象。

另外，去年六月就任的李在明今年四月表明，他希望盡快從美軍手中收回「作戰指揮權」。他當時直言，自己的國家自己守護，為何要依賴別人。他不只一次強調，在不計駐韓美軍下，南韓軍力「排全球第五名」，完全能保護自己。他在本周展開的ＵＦＳ期間也說，爭取在二○三○年六月卸任前收回作戰指揮權。

南韓現在對本國軍隊僅擁有承平時期的指揮權。美韓對移交作戰指揮權的時程存在分歧，韓方希望盡快於後年達標；駐韓美軍司令布朗森四月則在美國國會聽證會說，目標美國二○二九財年第二季達成「相關條件」。

若完成移交，將是駐海外美軍史上首次在戰時接受其他國家指揮，故美國政府對此態度「審慎」。

南韓從盧武鉉、文在寅到李在明的進步派總統，均積極推動收回作戰指揮權。反觀去年四月被彈劾下台的保守派總統尹錫悅，在二○二二年五月以準總統身分接受美國之音（ＶＯＡ）專訪時說，收回作戰指揮權「不必急於一時」。