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規模空前 美對伊朗發動經濟決戰日

聯合報／ 編譯周辰陽茅毅／綜合報導
川普總統19日稱伊朗海空軍已被摧毀，軍工廠已成瓦礫，貨幣一文不值，國家命懸一線。圖為德黑蘭街頭。路透
川普總統19日稱伊朗海空軍已被摧毀，軍工廠已成瓦礫，貨幣一文不值，國家命懸一線。圖為德黑蘭街頭。路透

美國總統川普十九日在自創社媒真實社群發文宣布，對伊朗發動「史上」針對任何國家最具毀滅性的經濟行動。他並模仿二戰盟軍對納粹德國的諾曼地登陸日形容為「經濟決戰日」（ECONOMIC D-DAY），「這將是規模空前的經濟戰和孤立行動」。

川普在上述發文寫道，若其他國家允許金融機構、企業、機場或政府機構以任何形式向伊朗提供支援，都將面臨極嚴重的經濟後果，且「你們心裡有數（是哪些國家在提供支援）」。不過，他十九日也在白宮提到，可能在「某時」恢復美伊談判，「但現在形勢（對美國）一片大好」，且伊朗必須徹底放棄擁核。

川普還寫道，石油走私、貨幣互換、現金轉移、外匯兌換店、船舶註冊和空殼公司，這一切現在都必須停止；「我們需所有盟邦與美國站在同一陣線，聯手孤立且粉碎伊朗的威脅。這些瘋子窮途末路，（川普政府祭出的）這些歷史性（制裁）措施將壓垮他們，癱瘓他們向全球輸出恐怖的能力。伊朗永遠不會擁核」。

另外，根據五角大廈十九日更新的戰爭傷亡資料庫，自二月底美伊開戰以來，美軍官兵已十八人陣亡、七五七人受傷。

伊朗外長阿拉奇廿日則在社媒Ｘ發文回應，川普的這些威脅，「只會（為他）帶來進一步的失敗」。阿拉奇寫道，川普所謂的經濟決戰日，不過旨在「轉移」美國國內的危機，即根據美國財政部同日發布的資料，美國國債規模突破四十兆美元大關，與隨之而來愈來愈沉重的借貸及利息成本；川普在失敗的政策上加碼及固執己見，只會帶來進一步的失敗，並招致伊朗人民的敵意和怨恨。

伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）發言人也警告，若伊美重燃戰火，伊朗可能部署「毀滅性」武器，搭載在伊朗飛彈上，且這些武器在許多方面都和ＩＲＧＣ過去使用過的武器截然不同。

規模 伊朗 納粹

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