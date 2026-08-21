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美國經濟施壓伊朗 成敗看杜拜

聯合報／ 編譯盧思綸周辰陽／綜合報導
圖為3月6日阿聯第1大城杜拜的天際線，可見163層高的哈里發塔。路透
圖為3月6日阿聯第1大城杜拜的天際線，可見163層高的哈里發塔。路透

華爾街日報十九日報導，美國總統川普同日宣布的「經濟決戰日」施壓策略能否奏效，關鍵在於能否切斷伊朗最大的經濟命脈：阿拉伯聯合大公國第一大城杜拜。一旦切斷，甚至可能比美國對伊朗實施的海上封鎖更具成效。

另外，新聞網站Axios十九日引述兩位美國官員報導，美軍已悄悄建立一條進出荷莫茲海峽的航運走廊，每天運送數百萬桶石油；此一行動已持續數周，每晚有十五至廿艘油輪經阿曼沿岸的荷莫茲海峽航道進出；「目前出口量持續增加，已近一千萬桶，約二月底美伊開戰前運量的一半」。

杜拜長期是德黑蘭連結全球貿易與金融體系的重要門戶。阿聯十八日晚間說，已暫停和伊朗的金融及經濟交易。

知情人士說，川普政府近幾周持續施壓阿聯，要求打擊在其境內運作的伊朗金融網絡，尤其鎖定與伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）有關的金流。但阿聯尚無意和伊朗決裂，而是採取逐步加大施壓力道的方式。

一旦阿聯全面落實相關制裁措施，將大幅削弱伊朗取得外幣和使用全球貿易網絡的能力。川普政府希望進一步掐緊資金來源，迫使德黑蘭達成協議。

但美國近年發布的制裁令顯示，伊朗石油收入、外匯交易及款項長期透過杜拜的空殼公司及外匯兌換店流動，且刻意掩蓋交易背景。美國智庫「保衛民主基金會」（ＦＤＤ）研究員麥茲利什提到，杜拜是伊朗規避制裁及非法資金流動的重要樞紐，大量的間接資金仍透過當地銀行，支撐伊朗的影子銀行及非法融資運作。

世貿組織（ＷＴＯ）資料數據顯示，二月底開戰前，阿聯就已超越中國大陸成為伊朗最大進口國；前年逾三成的進口商品來自阿聯，共約二一○億美元。

美國財政部也指稱，伊朗透過設在阿聯的空殼公司收取石油款項、結算交易和掩蓋資金來源；前年共約九十億美元疑似涉及伊朗的祕密金融活動，其中六成二流向阿聯公司，多數就在杜拜；伊朗規避石油制裁的「影子船隊」也與阿聯密切相關，其中許多運送被制裁原油的老舊油輪由當地公司持有或管理。

杜拜 伊朗 荷莫茲海峽

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