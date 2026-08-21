尋求對話 川普：今年將與金正恩會面

美國總統川普十九日表明，他不喜歡美國和南韓（簡稱韓）聯合軍演「乙支自由護盾」（ＵＦＳ）這類針對北韓（簡稱朝）的大規模演習，並又一次批評南韓拒絕協助美國維護荷莫茲海峽安全，且自己今年稍晚將與北韓領袖金正恩會面。

川普指稱，北韓現有五十七枚「非常強大」的核武，這種情況本不該發生，「如果那時是我擔任總統，絕不允許（北韓擁核）」；但既然北韓已擁核，他和金正恩相處融洽就相當重要。

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（ＳＩＰＲＩ）六月估計，北韓可能擁有約六十枚核彈頭，並握有至少能製造卅枚核彈頭的原料。南韓國防部長安圭伯廿日在國會被問到此事時則說，一般認為北韓擁有約八十至一二○枚核彈頭。但他也強調，很難確定確切數量。

川普十九日聲稱，川、金關係對美國及世人都是資產；「我倆相處融洽，這是非常好的事、不是壞事；我非常瞭解金正恩，只要我們（美國）有個聰明的總統，那金正恩會沒事的（即不會對美國及其盟友構成威脅）」。

川普並重申，他縮減ＵＦＳ，部分出於川金的友好關係；美韓舉行大規模聯演，「對至少在我任內（即川普第一任與第二任至今）表現規矩的人（金正恩）很冒犯」；「我認為，至少（接下來）兩年半內不會發生任何事；不會在我任內發生」。川普第二任預定二○二九年一月廿日卸任。

金正恩胞妹、北韓共產黨「朝鮮勞動黨」中央委員會總務部長金與正十九日說，對川普下令大幅縮短ＵＦＳ期程「絲毫不感興趣」，縮短期程並不會改變ＵＦＳ的挑釁本質；若美方企圖將縮減ＵＦＳ包裝為釋出善意，將無法得到。

被問到若川金又會，是否將推動北韓無核化，川普十九日並未正面答覆，只宣稱金正恩不喜歡美國前總統拜登和歐巴馬，「但他喜歡我」。

韓聯社報導說，川普十九日發言前，很可能已得知金與正的說法，並在瞭解朝方的立場後做出回應，公開傳達希望盡快重啟美朝對話的訊號。

北韓廿日下午約五時從平壤一帶向東、朝日本海發射十餘枚短程彈道飛彈。南韓聯合參謀本部（合參）說，射程逾三百公里；日本防衛省說，這些飛彈落在日本海的日本專屬經濟區（ＥＥＺ）外。北韓上次射彈是十二日。

另外，訪韓兩天的中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅先後與南韓外長趙顯、國家安保室長魏聖洛及總統李在明會面。李在明說，韓中領袖接連會面，推動兩國關係全面恢復且取得切實成果；王毅也說，明年是中韓建交卅五周年，將以此為契機推動兩國戰略合作夥伴關係取得更大進展。