俄國轟基輔釀平民死傷 歐盟承諾協助強化防空能力

俄羅斯昨晚空襲烏克蘭首都基輔，造成至少16人死亡。歐盟執委會主席范德賴恩今天重申對於烏克蘭的支持，表示將持續支援烏克蘭，加強反彈道飛彈防衛能力。

俄羅斯19日晚間發射飛彈與無人機對基輔進行猛烈轟炸，造成至少16人死亡，並破壞醫院、學校以及住宅等平民設施。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）20日上午在社群平台X發文，重申對烏克蘭的支持。她指出，俄羅斯正在輸掉它發動的戰爭，並且正在針對平民與民用基礎設施進行報復。

范德賴恩表示，讓烏克蘭有能力防止人員傷亡是當務之急，歐盟正在與各成員國及合作夥伴攜手，支援烏克蘭強化反彈道飛彈能力。

歐盟執委會發言人烏杰瓦里（Balazs Ujvari）今天也在記者會表示，歐盟提供烏克蘭的900億歐元（約新台幣3.35兆元）貸款中，已經撥款85億歐元，提供烏克蘭飛彈、無人機及戰鬥機等國防設備。

烏杰瓦里表示，歐盟執委會這幾週以來，一直與烏克蘭官方密切聯繫；日後將根據烏克蘭提出的需求提供軍事裝備。

烏克蘭先前透過美國提供的「愛國者」（Patriot）防空系統抵擋俄國飛彈，但近期嚴重缺乏攔截飛彈。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）等官員也呼籲西方盟友增援防空設備。