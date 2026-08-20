川普縮減美韓軍演規模 金與正稱首爾遭遇「現世報」

外媒披露北韓今天發射飛彈的數小時後，北韓領導人金正恩位高權重的胞妹金與正（Kim Yo Jong）表示，美國縮短與南韓舉行聯合軍演的規模，這是首爾的「現世報」。

綜合法新社與北韓中央通信社（KCNA）報導，金與正發布聲明說：「這起突如其來的變故，分明是首爾盲信主子，奉行不切實際且過時的幻想和安全觀念所造成。這就是你們口中的因果報應。」她指出南韓與美國之間存在「主從關係」。

金與正指責南韓官員「妄圖扭轉這個區域的勢力格局…他們對美國抱持堅定信念，導致雙眼被蒙蔽」，更批南韓「自食其果」。

南韓總統李在明一向主張強化南韓本土國防，降低首爾對美國軍事的依賴。他昨天表示將「盡最大努力」支持川普與北韓的和平努力。

金與正今天嘲諷李在明玩弄「兩面手法」，一方面討好華府，另一方面追求「獨立自主的國防」。

她強調，美國的軍事支持「不再是免費的，「首爾應該意識到身為『傀儡』不可避免的命運」。