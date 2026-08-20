印度藏人悼念自焚抗議者 籲國際正視西藏人權

在印度的藏人今天聚集在新德里，悼念7月在聯合國總部外以自焚表達訴求的民族英雄洛嘎讓贊，他們以各種方式呼籲各界重視藏人長久以來面臨的人權問題，並高喊：「西藏從來不是中國的。」

西藏運動人士洛嘎讓贊（Lobga Rangzen）7月2日在美國紐約聯合國總部外，透過直播發表支持西藏獨立與團結的訴求後自焚，藏人行政中央（CTA，即西藏流亡政府）和在印度德里周邊地區的藏人組織今天發起集會，悼念這位藏人心中的民族英雄。

數百名藏人今天喊著「中國，不要臉」、「習近平，不要臉」、「我們是藏人」、「聯合國，支持我們」、「聯合國，你瞎了嗎？」等口號，前進祈禱會現場，並在藏人行政中央官員帶領下為洛嘎讓贊默哀，現場的藏人身穿帶有標語的衣服，拿著洛嘎讓贊的海報，不時也揮舞代表西藏的旗幟，甚至還有藏人當場剃光頭髮表達訴求。

藏人行政中央駐新德里辦事處代表晉美次仁（JigmeTsering）告訴中央社記者，這次活動除要以莊嚴的方式，緬懷洛嘎讓贊為爭取自由、尊嚴、以及維護自身身分、文化和生活方式所做的犧牲，還要呼籲各界關注中國近期宣布實施的「民族團結進步促進法」。

晉美次仁說：「這次活動不僅是一場公眾集會或示威遊行，它讓我們有機會團結起來，除了紀念洛嘎讓贊，也反思促使他採取如此極端行動的種種境況。他的犧牲提醒我們，每一次自焚行為背後都蘊藏著一段刻骨銘心的悲痛故事，以及一個值得被傾聽的吶喊。」

晉美次仁提到，今天這場活動的目的並非鼓勵藏人將自焚視為表達訴求的途徑，而是要強調，哪怕是失去一位西藏愛國者，對藏人和藏人的事業來說，都是巨大且無法彌補的損失，「我們無法讓那些犧牲的人復活，但我們可以確保他們的聲音永不被遺忘，我們可以繼續以和平、負責和誠實的態度談論西藏局勢，並努力創造一個不再有藏人會僅僅為了爭取基本權利、身份和願望而被迫犧牲生命的未來。」

西藏女青年丹增楊珍（Tenzin Yanchen）在接受中央社記者採訪時表示，大家今天聚集在這裡，是因為藏人同胞在聯合國總部前自焚，那代表的不僅是一條生命的逝去，更深層的意義是人權問題，「我們請求聯合國回答我們的問題，並與我們站在一起。」

丹增楊珍說：「我們呼籲國際社會、聯合國及世界各地的人們，與我們站在一起，不要把這次的事件單純看做一條人命的消失，而是要深刻反思人權問題。」

丹增楊珍強調說：「我們是藏人，我們只想傳達一個訊息，那就是西藏從來就不是中國的。」

西藏青年耶西多吉（Yeshi Dorjee）在接受中央社記者訪問時表示，在西藏，我們沒有言論自由，我們沒有表達自我的自由，所以我們今天在這裡向中國發出抗議，請印度政府、聯合國及各界支持我們。

耶西多吉說：「我想請全世界支持西藏，因為如果西藏身處險境，那麼下一個遭殃的，可能就是你們的國家。」