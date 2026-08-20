法國學者：台灣年年演習 俄中威脅下歐洲應借鑑

法國地緣經濟學者宏茲－斯皮亞爾（Cyprien Ronze-Spilliaert）投書媒體表示，台灣年年大舉動員模擬中國入侵；面對俄羅斯和中國威脅，這種應對模式也應啟發長年和平的歐洲。

法國十字架日報（La Croix）19日刊登智庫「湯瑪斯摩爾研究院」（Institut Thomas More）副研究員宏茲－斯皮亞爾的文章，標題是「國防：法國與歐洲迫切須向台灣借鑑」。

台灣本月上旬舉行連續10天的「漢光42號」實兵演習。宏茲－斯皮亞爾寫道，除了軍演之外，從國家元首、企業到平民，整個國家都在進行抵抗訓練；民用和軍用工廠演練轉移關鍵生產線，確保遭到轟炸時能繼續運作；面對中國海上封鎖情境，民船也在軍艦保護下參與補給作業。

宏茲－斯皮亞爾表示，這次演習極為寫實，包括實施行動網路降速演練以模擬網路基礎設施損毀情境，總統賴清德及其團隊也進行「萬鈞演練」。

他說：「台灣憑藉其社會韌性，提醒我們抵抗對手所須付出的代價。面對有14億人口的中國，僅有2300萬人口的台灣惟有依靠意志力和百折不撓的國家凝聚力，才有望維護主權。」

宏茲－斯皮亞爾提到，法國歷史學家布羅克（MarcBloch）在其著作「奇怪的戰敗」（L’Étrangedéfaite）中闡述何謂國家凝聚力：這份凝聚力並無軍民之別，因為在危險處境之前，所有公民一律平等；面對敵人時，也不存在能免於戰鬥的「後方」，在一個全副武裝的國家，每個人都有自己的戰鬥位置。

宏茲－斯皮亞爾話鋒一轉表示，在經歷數十年和平、繁榮及個人主義而深刻改變的西方社會，公共辯論幾乎不再談論國家凝聚力，而國家凝聚力也意味著接受兄弟、子女、父母參戰，曉得親人為了拯救社會而冒著生命危險；然而，在一個享有80年安逸和平的社會中，提出此一事實難以被接受。

他指出，真正的危險就在於這種「夢遊」狀態，即不願正視危險、不願備戰，也就無法嚇阻對手。

宏茲－斯皮亞爾寫道，如今比以往任何時候都更需要集體醒悟，因為在一個民主國家，重新武裝、戰時經濟轉型及軍隊編制規模擴大，都需要人民支持；也因為面對擁有龐大軍費的俄羅斯和中國，要具備自我防衛能力，就需要精良的國防工業和雄心勃勃的軍隊，且必須做出關鍵的預算抉擇。

他繼續說，從經濟角度來看，歐洲人應接受付出略高的價格購買歐洲產品，而不是從中國進口；也應同意大舉投資在人工智慧（AI）、稀土、量子等戰略領域，防止本土產業衰敗，最終導致歐洲淪為附庸。

宏茲－斯皮亞爾在文末表示，台灣和以色列都是經過西化洗禮的社會，都有高度繁榮的經濟，也都是面對迫切威脅的國家，因此可供歐洲和法國借鑑；歐洲直接受到俄羅斯威脅，經濟上也面臨來自中國的壓力，「將法國與歐洲『台灣化』不是一個選項，而是迫切必要」。