酷日本機構連年累積巨額赤字 經產省擬廢除

日本「海外需要開拓支援機構」（Cool Japan Fund，又稱酷日本機構）連年累積巨額赤字，經濟產業省正朝整併或廢除方向調整，2027年度財政投融資也將不提出相關預算要求。

日本「朝日新聞」及「日本經濟新聞」報導，酷日本機構在2026年度的預算要求為90億日圓，但最終確定的財政投融資計畫並未列入，2026年度也未追加相關預算。

酷日本機構於2013年成立，目的是為了推動有助於振興日本文化的商品與服務拓展海外市場。

然而因業績持續不振，2025年度的累積赤字高達540億日圓，無法達成預定目標，經產省因此著手檢討整併事宜。在該機構1513億日圓的出資金中，政府出資占9成以上。

為推進作業，由專家組成的檢討會已於7月底展開討論。會中將對相關制度、投資項目及組織營運等面向進行檢視，目標是在2026年底前得出最終結論。

首相官邸也表示接受這項方針。一旦確定廢除，政府投入的部分資金可能無法回收。