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高市首次通話英相柏南 盼合作實現國際和平穩定
日本首相高市早苗今天跟英國首相柏南進行首次電話會談，她向對方就任英相表達祝賀之意，強調「希望將日英關係提升到新高度，為實現國際社會的和平與穩定攜手合作」。
共同社報導，高市早苗在會談後於日本首相官邸向媒體透露前述通話內容，柏南（Andy Burnham）則回覆「希望讓關係更加密切」，雙方會談持續大約30分鐘。
兩國首相同意，將於包含日本、英國、義大利下一代戰機開發計畫「全球空中作戰計畫」（GCAP）在內的安全保障領域、經濟及經濟安保領域推進合作。
高市早苗和柏南還就歐洲大西洋與印度太平洋的安全保障密不可分達成共識，兩人也談到北韓核武和飛彈發展計畫、綁架日本人問題等印太局勢以及烏克蘭情勢。
高市早苗向媒體強調：「今後也將與強化後的全球戰略夥伴英國展開合作。」
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