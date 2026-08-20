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台灣立陶宛再簽援烏合作 各投入500萬美元助重建韌性

中央社／ 維爾紐斯20日專電

台灣立陶宛代表處與立陶宛中央計畫管理局，18日簽署「台灣-立陶宛共同援助烏克蘭」合作備忘錄，雙方將各自投入500萬美元，持續協助烏克蘭重建並提升社會韌性。

根據駐立陶宛代表處新聞稿，駐立陶宛代表王雪虹與立陶宛中央計畫管理局（Central Project ManagementAgency）局長舒利埃涅（Indrė Šuolienė）於立陶宛完成簽署。這是台灣與立陶宛自2023年展開合作以來，第3度簽署援助烏克蘭相關備忘錄。

立陶宛中央計畫管理局隸屬於立陶宛財政部，負責管理國內和國際的公共投資專案。

新聞稿指出，本次合作雙方將再各自投入500萬美元（約新台幣1.6億元），聚焦教育及商業領域。除延續對烏克蘭教育環境的支持外，也將透過商業合作與能力建構，協助當地經濟復甦與永續發展。

駐立陶宛代表處表示，台立雙方自2023年起投入烏克蘭重建，成果持續擴大。除先前協助重建學校與幼兒園外，2024年至今，雙方也在烏克蘭南部敖德薩（Odesa）地區推動補救教學計畫，協助因戰爭中斷學習的學童，有近400名學童受惠。

此外，雙方也在烏克蘭札波羅熱州（Zaporizhzhia）協助設立社區軍民復健中心，提供退伍軍人、家屬及當地居民諮商與就業等服務。

新聞稿指出，上述計畫不僅改善烏克蘭民眾生活與學習條件，也展現台灣與立陶宛將民主夥伴關係轉化為具體行動、持續支持烏克蘭的承諾。

王雪虹於簽署儀式表示，教育是烏克蘭長期重建的重要基礎，改善教育設施與學習環境，不僅是重建校舍，更是投資下一代的未來。她並指出，此次合作拓展至商業領域，盼結合台灣、立陶宛與烏克蘭產業優勢，創造更多商機，為烏克蘭經濟復甦注入長期動能。

王雪虹表示，台灣珍視與立陶宛建立的民主夥伴關係，並感謝立方在合作過程中的專業與投入，未來將持續攜手協助烏克蘭強化自主發展能力與社經韌性。

舒利埃涅則表示，目前已有超過1000名兒童重返整修完成的學校與幼兒園。她指出，正因為學習與生活環境更為安全，許多烏克蘭家庭得以決定返鄉。

舒利埃涅強調，重建不僅改變城市面貌，更影響民眾生活，而台灣的投入展現長期且持續的承諾，未來雙方將持續深化合作。

烏克蘭 立陶宛 台灣

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