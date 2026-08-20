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俄朝基輔一帶狂射飛彈釀13死 澤倫斯基籲國際回應攻勢升級

中央社／ 基輔20日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯昨天深夜對烏克蘭首都基輔一帶發動的空襲，至少造成13人喪生。他呼籲國際社會對莫斯科在俄烏戰爭中的「升級」行動做出回應。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）指出，這場空襲持續了9小時，「俄羅斯人為了這場大規模攻擊準備已久，出動了數款彈道飛彈、巡弋飛彈和無人機」，結果在基輔造成12人死亡、近郊1人喪命。

在基輔有座兒童醫院建物受損。烏克蘭總理柯瑞茨基（Sergiy Koretsky）表示，基輔近郊市鎮波里斯皮爾（Boryspil）有數座倉庫遭到波及，包括烏克蘭紅十字會使用的1座設施。

根據烏克蘭空軍說法，俄羅斯至少發射44枚飛彈，其中39枚被擊落。俄軍則宣稱，擊中基輔和周邊地區的「數個軍工設施、1個運輸物流中心與數座倉庫」。

俄羅斯近來越來越常朝基輔發射飛行時速可達數千公里的彈道飛彈，因此在烏克蘭當局發出空襲警報後，幾分鐘內飛彈就會抵達。

例如昨晚烏克蘭官方警報發布後，不到3分鐘基輔上空就傳出首波爆炸聲，當地民眾基本上來不及躲到避難所。

法新社分析烏克蘭空軍資料顯示，俄羅斯7月朝烏克蘭發射的飛彈數量創新高。由於俄軍的彈道飛彈要靠美國的「愛國者」（Patriot）防空系統才能有效擊落，因此基輔一直難以攔截這類飛彈齊發，為此已數度呼籲盟邦增援。

澤倫斯基最新表示：「當莫斯科正在加強彈道飛彈攻擊及升高戰事，國際社會卻不一定做出適切回應，令人遺憾。」

基輔 飛彈 澤倫斯基

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