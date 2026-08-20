安華涉台言論惹議 大馬政學界質疑背離長期對台立場

馬來西亞首相安華涉台言論，持續在大馬引發熱議。多名政學界人士發聲強調，承認「一中政策」不等同支持武力統一；批評安華相關表態是外交錯誤，形同賦予中國動武正當性，背離大馬長期對台立場。

安華（Anwar Ibrahim）日前接受半島電視台（AlJazeera）節目專訪談及台灣議題，相關支持武統言論引發中華民國外交部嚴厲譴責。外交部表示，任何以武力威嚇手段片面改變台海現狀的主張，不僅嚴重危害區域和平穩定，也將重創台馬雙邊政治互信。

不過，馬來西亞政府發言人、通訊部長法米（Fahmi Fadzil）說，大馬內閣並未討論台灣外交部對安華的發言回應。

吉打州行政議員海因希曼（Haim Hilman）在臉書發文表示，安華針對中國—台灣議題所發表的言論，尤其是被認為替中國以武力統一台灣的權利辯護，是一項嚴重且不必要的外交錯誤。

他指出，馬來西亞確實對「一中政策」有明確立場，但並不意味著有必要對向台灣使用武力是否合理發表看法。正因如此，這次安華有關台灣的言論，令人對馬來西亞外交政策的一致性產生重大疑問。

拉曼大學（UTAR）經濟學教授黃錦榮（CYWong）認為，安華明確表示支持中國可武統台灣的發言，完全破壞了大馬對台海問題的一貫立場。

他指出，雖然大馬歷任首相都遵守「一個中國」政策，也定性台海紛爭為內部事務，但從不支持單邊武力，反對任何單方面改變現狀的行為，拒絕陣營對抗，一切以區域和平與國家經濟利益為最高優先。

全民黨宣傳主任劉天球（Ronnie Liu Tian Khiew）認為，台灣人民同樣生活在自己的社會現實之中，也有自己的願望與追求。馬來西亞最應該捍衛的是馬來西亞的國家利益，不應成為華盛頓的代理人，也不應成為北京的代理人。

他強調，如果台海爆發戰爭，不會有真正贏家，中國將付出沉重代價，台灣將遭受苦難，美國以及整個亞洲也會受衝擊。全球半導體產業、貿易、航運、金融市場及供應鏈，都可能遭受嚴重干擾。馬來西亞當然也無法免於負面影響。

前公正黨副主席蔡添強（Tian Chua）也以「一中政策：地緣政治脈絡」發文指出，安華針對中國與台灣發表的言論，雖引發爭議性反應，但中國在台灣議題上展現的敵對姿態，對國際社會或鄰近國家而言，可能並不是最理想或最容易接受的。

他表示，如果西方真心希望台海和平，應以同等力道譴責所有侵犯主權的行為，無論是在加薩、基輔，抑或台灣，西方國家應把要求他國遵守的標準，同樣適用於自己。唯有如此，才能以適用於所有國家的一致性道德標準來應對這一現實。

蔡添強指出，大馬與台灣有數代累積的文化與經濟聯繫，無論外交地位如何，都不希望台灣社會與經濟遭戰爭摧毀，希望和平與繁榮能夠繼續存在於這座美麗的島嶼。

他認為，承認「一中政策」並不等同於支持以暴力方式實現統一。包括大馬在內，沒有任何鄰國希望台灣海峽爆發戰爭，「我們可能失去的太多，包括貿易、穩定，以及普通民眾的生命」。

海因希曼還強調，中國雖是馬來西亞最重要的經濟夥伴之一，但台灣與馬來西亞之間也有重要的經濟、貿易、投資及科技關係，尤其是在電機電子產業及半導體生態系方面。馬來西亞本身也持續透過設於台北的馬來西亞友誼及貿易中心，維持與台灣的經濟往來管道。