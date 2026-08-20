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印度擴大與日本合作 雙方就海軍艦艇設計、製造攜手

中央社／ 新德里20日專電

印度日本今天簽署海上安全合作協議，將深化印度海軍與日本海上自衛隊合作，並推動海軍艦艇造船、設計及共同研發；雙方也將合作推動艦艇搭載用複合通信天線（UNICORN）移轉計畫。

國防部長辛赫（Rajnath Singh）今天在新德里與來訪的日本防衛大臣小泉進次郎會晤，印度與日本都期待進一步推動雙方在印太地區防務的夥伴關係。雙方今天簽署合作協議（MoA），為印度海軍與日本海上自衛隊能有更緊密的合作訂出框架。

印度經濟時報（The Economic Times）指出，印度和日本這次簽署的協議，將加強海上搜救、人道援助、災害救援等領域合作，雙方也同意透過海軍互訪、聯合演習、人員或專家交流、包括港口和維修設施使用權在內的後勤支援等，加強海事交通的維安與協調調度。

印度與日本的聯合聲明指，雙方將根據各自的戰略和作戰需求，推動海上安全方面的合作。

印度和日本同意，在海軍造船、設計上合作，未來將試圖把日本的技術專長與印度的生產能力結合，探索聯合開發的可能性。

聲明中指出，艦艇搭載用複合通信天線（UNICORN）計畫，將是兩國首度防衛裝備移轉案，是這次合作的象徵。雙方同意盡早實現這項計畫。

印度的印刷報（The Print）指出，在辛赫與小泉進次郎同意在製造國防用船艦相關領域進行更深入的討論，期盼充分發揮各自的優勢，包括由日本貢獻技術專長，印度則發揮於「在印度製造」（Make inIndia）框架下的生產能力，並探討在海軍造船和設計領域開展聯合研發的可能性。

兩人對印度與日本擴大聯合軍演表達樂觀其成的態度，雙方同意讓演習持續深化，當中包括將無人機整合進演習中，也盼促進兩國特種部隊的交流，並在印度成立聯合戰區司令部。

辛赫與小泉進次郎對今年2月舉行的印度、日本、印尼3方海軍聯合演習表達肯定，並同意藉由高層的交流、演習、其他措施，擴大與第3國的合作。

小泉進次郎這次到印度，除與辛赫會面，還走訪孟買的西部海軍司令部和清奈的海軍基地。

印度 日本 艦艇

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