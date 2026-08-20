普亭訪完擇捉島後 俄軍隨即在附近試射飛彈

俄羅斯國防部今天宣布，太平洋艦隊在南千島群島周邊的鄂霍次克海等地演習，「鎖定假想敵船，發射飛彈」。儘管俄國曾預告會舉行演習，不過日本外務省仍對此表示抗議。

普亭（Vladimir Putin）本月稍早首度訪問與日本有領土爭議的南千島群島（Southern Kurils，日本稱北方領土或北方四島）後引發日本強烈抗議，而這也引發俄國反彈。

朝日電視台指出，俄國在普亭近期訪問南千島群島其中一座島嶼擇捉島後，就反覆宣示莫斯科當局實際掌控著這些島嶼。

俄軍在這場演習出動巡洋艦與核動力潛艦，並動用防空系統朝300公里外的標的發射反艦飛彈。

「朝日新聞」報導，俄軍也表示，操作陸基反艦飛彈「稜堡岸防飛彈系統」（Bastion coastal-defencemissile system）的部隊，從上述其中一座島嶼試射飛彈；飛彈巡洋艦也發射反艦飛彈；核動力潛艦則射出潛射巡弋飛彈。

俄羅斯太平洋艦隊宣稱，上述試射均命中目標。

俄軍2016年在日本主張的國後島部署陸基反艦飛彈「Bal」（射程130公里），另外在擇捉島部署「稜堡岸防飛彈系統」（射程300公里），這是俄羅斯首度在日本所稱的北方領土部署最新型飛彈。

而俄羅斯太平洋艦隊先前宣布，本月初開始舉行為時數週的大規模演習，並投入1萬3000名以上人力。俄軍已經表示，陸基反艦飛彈部隊已準備好演習，可能會在日本主張的國後島周邊舉行類似演練。