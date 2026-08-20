德國9月3場邦議會選舉 極右政黨AfD能否首度執政受矚

德國9月將接連舉行3場邦議會選舉，極右翼另類選擇黨（AfD）在東部兩邦民調大幅領先，其中在薩森－安哈特邦支持率已突破4成，能否在邦議會選舉中取得過半席次、首度掌握邦政府執政權是關注焦點。

德國9月將接連舉行3場邦議會選舉，其中薩森－安哈特（Sachsen-Anhalt）及麥克倫堡－福爾波門邦（Mecklenburg-Vorpommern）均位於前東德地區，首都柏林也將改選。

3場選舉中，最受矚目的是人口約210萬的薩森－安哈特邦。根據各家最新民調，AfD在該邦支持率約達41%，大幅領先該邦原執政黨基民盟（CDU）的24%。

相較2021年邦議會選舉，AfD當時在薩森－安哈特僅獲20.8%，目前民調支持度幾乎翻倍；上屆以37.1%大勝的基民盟，則流失超過10個百分點。

德國選舉設有5%政黨得票門檻，若多個小黨未能跨過門檻，即使AfD得票未達50%，仍可能因大量選票未計入席次分配，取得邦議會過半席次。屆時另類選擇黨不需尋找聯合執政夥伴，即可單獨取得邦政府執政權。

另類選擇黨去年德國國會大選後，躍升第二大黨，然而成立至今，從未在德國任何一邦主導邦政府。

若在薩森－安哈特取得過半席次，不僅將首度掌握邦政府，也將打破德國主流政黨長期拒絕與AfD合作、將極右翼排除在政府之外的政治「防火牆」（Brandmauer），使這場選舉成為觀察德國政治板塊是否持續右傾的重要指標。

2023年，薩森－安哈特邦憲法保護局已將AfD邦黨部認定為「確定的右翼極端主義勢力」，認為其部分主張違反人的尊嚴、民主及法治等憲政原則。

聯邦層級方面，德國聯邦憲法保護局（BfV）去年也將AfD全黨列為「確定的右翼極端主義勢力」。AfD隨後提出法律救濟，科隆行政法院今年2月裁定，在主要訴訟程序結束前，德國聯邦憲法保護局暫時不得以此分類認定及處理AfD。

AfD可能首度取得邦政府執政權，近一步引發德國政界對國家安全的討論。國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）今年7月表示，若AfD在薩森－安哈特取得執政權，必須確保涉及聯邦國防軍的機密資訊不會透過邦政府流向與俄羅斯關係密切的AfD，相關機密資訊分享機制有必要重新檢視。

除了薩森－安哈特，另類選擇黨在9月20日舉行邦議會選舉的麥克倫堡-福爾波門邦同樣保持領先，根據民調，另類選擇黨支持率約3成5以上；首都柏林則呈現高度分裂，政治光譜由左至右，有5個政黨支持率達到2位數。