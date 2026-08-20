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英國政府發手冊教尋求庇護者「不要性侵、毆打女性」 反對派批荒謬

聯合新聞網／ 綜合報導
英國內政部推出一份給尋求庇護者的生活指南，提醒尋求庇護者不該性侵、毆打女性。示意圖／ingimage
英國內政部推出一份給尋求庇護者的生活指南，提醒尋求庇護者不該性侵、毆打女性。示意圖／ingimage

英國內政部近日推出一份給尋求庇護者的生活指南，內容除了介紹英國法律與社會規範，甚至特別提醒「未經同意發生性行為就是性侵」，引發朝野激烈爭論。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這份手冊名為《了解英國的行為與規範：尋求庇護者指南》（Understanding behaviours and expectations in the UK: A guide for asylum seekers），將翻譯成多種語言，並透過教育活動發放給進入英國的尋求庇護者。手冊明確提醒，不得跟蹤他人、阻擋他人去路，也不能對女性做出猥褻手勢、吹口哨或發出親吻聲，更不能未經同意拍攝他人的性愛影像。

指南也特別強調，英國法定同意性交年齡為16歲，與未滿16歲者發生性行為即屬違法，「即使對方表示同意也不例外」。此外，毆打、威脅及控制伴侶行動等行為，都可能構成嚴重的家庭暴力犯罪。

手冊同時說明，英國男女享有平等權利，女性可以工作、賺取自己的收入、接受教育、自由旅行，以及自行決定是否結婚。丈夫、父親或兄弟都不應限制女性工作或讀書、控制她的穿著或行蹤，或阻止她與親友見面。

英國政府表示，這些法律「不只適用於尋求庇護者，而是所有居住在英國的人」。若有人違法，可能面臨包括拒絕庇護申請及遣返在內的後果。

然而，反對黨議員卻猛烈抨擊這份指南。保守黨內政事務發言人克里斯．菲爾普（Chris Philp）認為，政府不應只是教育這些移民，而應加強遣返；改革黨則形容手冊內容「荒謬至極」。

英國內政部則強調，無論身分為何，所有人在英國都必須遵守當地法律；若尋求庇護者犯罪，除了面臨刑事處分，也可能影響其庇護申請。這份原本用來協助新移民了解英國社會規範的手冊，如今卻意外成為英國移民政策與文化融入爭議的最新焦點。

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