中國宣稱歐盟調查京東屬不當域外管轄 若不糾正將反制

央視網報導，中國司法部昨天公告指歐盟調查京東收購行動屬不當域外管轄，盼歐盟立即糾正，否則中方將採取反制措施。

歐盟委員會今年5月依據外國補貼條例對京東擬收購德國電子零售集團Ceconomy的交易展開全面審查。這是歐盟首次依據上述新規對中國企業交易展開調查。這項法規旨在防止獲得主權國家資金支持的企業收購歐盟資產並扭曲公平競爭。

據央視新聞，中國司法部19日在官網公告，根據「中國反外國不當域外管轄條例」規定，司法部會同商務部等部門調查認定，歐盟利用外國補貼條例對京東採取跨境調查的做法構成不當域外管轄措施。任何組織、個人不得執行或協助執行這一措施。公告自公布之日起實施。

中國司法部發言人說，歐盟近期利用外國補貼條例對京東進行調查，「肆意向中國實體跨境索取廣泛的、非必要的中國境內信息，是對相關實體施加的不當要求，是對國際法治的嚴重破壞」。

中國司法部發言人表示，中方希望歐方立即糾正錯誤做法，停止濫用外國補貼調查工具，為在歐洲的投資經營企業營造公平、公正、可預期的市場環境，「如歐方一意孤行，中方將堅決依法反制」。