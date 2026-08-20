快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

日本政府啟動自研AI大規模實證 支援答辯草案擬定

中央社／ 東京20日綜合外電報導

日本政府為了支援國家公務員業務，已啟動自研生成式AI基礎系統「源內」的大規模實證計畫。「源內」除了可以支援文章撰寫、翻譯，未來還將提供國會答辯草案擬定功能。

日本共同社報導，這次實證計畫對象包括政府各地分支機構在內的約18萬名職員，目的是驗證提升業務效率的成效並找出相關課題，盼推動「源內」於2027年度正式上路。

人工智慧（AI）系統「源內」由日本數位廳研發，已於去年5月於該廳試行導入。其特色在於非外包，而是由政府內部自行開發，因此可處理具一定機密性的資訊。今年5月起，「源內」已推廣至其他部會展開大規模實證。

「源內」還具備自動分類政府「公共意見徵集」的功能。由於部分案件收到的意見高達數千至數萬件，過去整理意見的作業極為耗時，「源內」的導入預計可以大幅提高意見整合效率。此外，該系統也支援會議語音轉文字及翻譯等功能。

數位廳已陸續向實證計畫對象發放帳號，呼籲踴躍使用，未來也考慮按月及按部會彙整使用情況並對外公布。

日本 規模 公務員 人工智慧 AI

延伸閱讀

撕掉間諜天堂醜名！日本首設國家情報局 高市早苗打造安全司令塔

日本樂天攜手德國新創Helsing 強打攻擊型無人機

聚焦AI仿生！2026智慧機器人展 經濟部發表16項創新技術「加速產業落地」

所羅門AI視覺業績 噴發

相關新聞

俄飛彈夜襲基輔釀9死 羅馬尼亞波蘭啟動防空警戒

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯在夜間轟炸首都基輔與周圍地區，造成至少9人死亡、數十人受傷。與此同時，鄰國羅馬尼亞因遭無人機入...

「首次公開詳盡談論姊姊」黛妃逝30年 親弟書寫王妃人生

已故英國黛安娜王妃唯一的弟弟、英國第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於9月出版新書「Swan Song: Diana, My Sister」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。出版社表示，適逢黛安娜逝世30周年，這將是斯賓塞首次「公開且詳盡」談論姊姊。

南韓估北韓最多擁120枚核彈頭 遠高於川普所稱57枚

南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）今天指出，南韓估計北韓擁有80至120枚核彈頭，這個數字明顯高於美國總統川...

向烏克蘭取經不到一年 美國陸軍新無人機突擊營將退場

美國陸軍1月為未來戰爭採取重大舉措，在歐洲成立新的無人機突擊營，以掌握運用無人機和地面機器人作戰的技術。然而，這個備受宣傳的單位，如今卻正逐步結束原先被期許的任務。

日本掛彈戰機降落失控 機首轉180度停下

日本一架掛彈的F-15戰機昨天在那霸機場的跑道著陸後左側機翼觸地。根據日媒拍到的畫面，這架戰機在著陸後一邊滑行，機首一邊...

傳以色列空襲敘利亞前 以情報機構負責人曾與敘外長通話

3名知情人士透露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）負責人上週曾與敘利亞外交部長通話，討論土耳其在敘利亞的軍事部署；數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。