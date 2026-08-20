日本政府啟動自研AI大規模實證 支援答辯草案擬定

日本政府為了支援國家公務員業務，已啟動自研生成式AI基礎系統「源內」的大規模實證計畫。「源內」除了可以支援文章撰寫、翻譯，未來還將提供國會答辯草案擬定功能。

日本共同社報導，這次實證計畫對象包括政府各地分支機構在內的約18萬名職員，目的是驗證提升業務效率的成效並找出相關課題，盼推動「源內」於2027年度正式上路。

人工智慧（AI）系統「源內」由日本數位廳研發，已於去年5月於該廳試行導入。其特色在於非外包，而是由政府內部自行開發，因此可處理具一定機密性的資訊。今年5月起，「源內」已推廣至其他部會展開大規模實證。

「源內」還具備自動分類政府「公共意見徵集」的功能。由於部分案件收到的意見高達數千至數萬件，過去整理意見的作業極為耗時，「源內」的導入預計可以大幅提高意見整合效率。此外，該系統也支援會議語音轉文字及翻譯等功能。

數位廳已陸續向實證計畫對象發放帳號，呼籲踴躍使用，未來也考慮按月及按部會彙整使用情況並對外公布。