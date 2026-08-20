俄飛彈夜襲基輔釀9死 羅馬尼亞波蘭啟動防空警戒

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯在夜間轟炸首都基輔與周圍地區，造成至少9人死亡、數十人受傷。與此同時，鄰國羅馬尼亞因遭無人機入侵而觸發防空警報，波蘭也展開防禦性空中行動以保護領空。

法新社報導，俄烏戰爭已持續4年半，敵對雙方近幾個月來加強遠程攻擊，導致雙方平民傷亡人數攀升。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）今天在通訊軟體Telegram上寫道，這場針對基輔的大規模飛彈攻擊擊中住宅區與倉庫；他隨後指出，基輔死亡人數增至8人、另有33人受傷。根據基輔軍事管理局，一處醫療設施與一所教育機構也受到損壞。

基輔州州長特卡欽科（Tymur Tkachenko）表示，對基輔州布洛瓦利市（Brovary）發動的攻擊，造成一名男子身亡與另一人受傷，還有「一家工業設施受損。所有相關單位均已抵達現場，正在努力撲滅火勢」。

烏克蘭空軍曾發出警告，俄羅斯「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈已飛到基輔州基里利夫卡村（Kyrylivka）附近，朝首都方向飛去。

這波攻擊也促使鄰近的北大西洋公約組織（NATO）成員國採取安全應對措施。

波蘭軍事指揮部表示，已出動飛機並啟動防空系統，目的在保護波蘭領空，特別在與烏克蘭接壤的地區。

羅馬尼亞國防部指出，雷達系統夜間在烏克蘭邊界附近偵測到空中目標，隨後派遣執行北約任務的兩架西班牙戰機與一架羅馬尼亞空軍直升機緊急升空。

綜合英國廣播公司（BBC）報導，羅馬尼亞國防部表示，一架無人機在加拉提（Galati）附近進入羅馬尼亞領空，觸發防空警報，隨後在土爾徹縣（Tulcea）一處無人居住的地區墜毀。

俄羅斯也通報遭到烏克蘭大規模無人機攻擊。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，從昨天晚間到今天清晨，共有250架無人機朝莫斯科地區飛去，其中大多數在距離首都相當遠的地方遭摧毀，「有28架無人機在莫斯科地區遭擊落」。

儘管基輔幾乎每晚都遭遇攻擊，烏克蘭最近幾個月來仍升高對俄羅斯的報復性打擊，部分原因是試圖施壓莫斯科坐上談判桌，以結束這場自二戰以來歐洲最慘烈的衝突。