快訊

日媒爆料中國卡台灣關鍵材料！交貨拖延衝擊半導體、航太供應鏈

詹姆士公司驗資不實當庭認罪 法院同意簡易判決...檢方求刑刑度曝光

沒人要玩了？台股出現7月底以來新低量 三大法人賣超35億元

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓估北韓最多擁120枚核彈頭 遠高於川普所稱57枚

中央社／ 首爾20日綜合外電報導
南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）。歐新社
南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）。歐新社

南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）今天指出，南韓估計北韓擁有80至120枚核彈頭，這個數字明顯高於美國總統川普日前所稱北韓擁有57枚核武器。

路透社報導，安圭伯告訴國會議員，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也強調，很難確定確切數量。

當被問及川普前一天所說北韓領導人金正恩擁有57枚「非常強大的核武器」時，安圭伯表示：「這些數字似乎有些不同。」

川普稍早在白宮談到金正恩及計劃今年稍後與他會面時，做出上述說法。

南韓長期避免公開披露北韓核武庫的詳細估算數字，並基於支持北韓去核化的長期政策，不正式承認北韓是核武國家。

當被問及南韓政府是否承認北韓已成為核武國家時，安圭伯重申這項立場。他說：「我們不能正式承認這一點。」

至於川普提及57枚核彈頭是否代表美國已承認北韓的核武國家地位，安圭伯也拒絕評論，表示南韓國防部長不適合對美國總統的談話置評。

安圭伯發表上述談話之際，川普正試圖在下令縮減美韓聯合軍事演習後，重新與金正恩接觸。川普先前形容這些軍演對北韓而言具有「敵意」。

北韓對這項調整反應冷淡。金正恩的妹妹金與正否認平壤會將縮減軍演視為具有實質意義的善意舉動，並表示不知道川普與金正恩近期是否接觸。不過，她形容兩國領導人之間的個人關係「非常好」。

川普預期今年稍晚與金正恩會面，可能重啟2018、2019年一連串史無前例峰會後陷入停滯的外交談判。

當時雙方因制裁解除及北韓核武計畫等問題無法達成共識，外交進程最終陷入停頓。

北韓 南韓 核彈

延伸閱讀

川普預計今年會晤金正恩 稱北韓有57枚強大核武

川普批李在明不肯協防荷莫茲海峽 稱北韓擁核就要跟金正恩相處融洽

川普稱將會晤金正恩 專家：核武議題難有進展

中途喊卡！川普獨斷 美韓軍演首度遭腰斬

相關新聞

俄飛彈夜襲基輔釀9死 羅馬尼亞波蘭啟動防空警戒

烏克蘭官員今天表示，俄羅斯在夜間轟炸首都基輔與周圍地區，造成至少9人死亡、數十人受傷。與此同時，鄰國羅馬尼亞因遭無人機入...

「首次公開詳盡談論姊姊」黛妃逝30年 親弟書寫王妃人生

已故英國黛安娜王妃唯一的弟弟、英國第9代斯賓塞伯爵查爾斯斯賓塞（Charles Spencer）將於9月出版新書「Swan Song: Diana, My Sister」，從弟弟的角度回顧姊姊黛安娜的人生及她逝世前後的一周。出版社表示，適逢黛安娜逝世30周年，這將是斯賓塞首次「公開且詳盡」談論姊姊。

南韓估北韓最多擁120枚核彈頭 遠高於川普所稱57枚

南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）今天指出，南韓估計北韓擁有80至120枚核彈頭，這個數字明顯高於美國總統川...

向烏克蘭取經不到一年 美國陸軍新無人機突擊營將退場

美國陸軍1月為未來戰爭採取重大舉措，在歐洲成立新的無人機突擊營，以掌握運用無人機和地面機器人作戰的技術。然而，這個備受宣傳的單位，如今卻正逐步結束原先被期許的任務。

日本掛彈戰機降落失控 機首轉180度停下

日本一架掛彈的F-15戰機昨天在那霸機場的跑道著陸後左側機翼觸地。根據日媒拍到的畫面，這架戰機在著陸後一邊滑行，機首一邊...

傳以色列空襲敘利亞前 以情報機構負責人曾與敘外長通話

3名知情人士透露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）負責人上週曾與敘利亞外交部長通話，討論土耳其在敘利亞的軍事部署；數...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。