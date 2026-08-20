南韓估北韓最多擁120枚核彈頭 遠高於川普所稱57枚

南韓國防部長安圭伯（Ahn Gyu-back）今天指出，南韓估計北韓擁有80至120枚核彈頭，這個數字明顯高於美國總統川普日前所稱北韓擁有57枚核武器。

路透社報導，安圭伯告訴國會議員，外界一般認為北韓擁有約80至120枚核彈頭，但他也強調，很難確定確切數量。

當被問及川普前一天所說北韓領導人金正恩擁有57枚「非常強大的核武器」時，安圭伯表示：「這些數字似乎有些不同。」

川普稍早在白宮談到金正恩及計劃今年稍後與他會面時，做出上述說法。

南韓長期避免公開披露北韓核武庫的詳細估算數字，並基於支持北韓去核化的長期政策，不正式承認北韓是核武國家。

當被問及南韓政府是否承認北韓已成為核武國家時，安圭伯重申這項立場。他說：「我們不能正式承認這一點。」

至於川普提及57枚核彈頭是否代表美國已承認北韓的核武國家地位，安圭伯也拒絕評論，表示南韓國防部長不適合對美國總統的談話置評。

安圭伯發表上述談話之際，川普正試圖在下令縮減美韓聯合軍事演習後，重新與金正恩接觸。川普先前形容這些軍演對北韓而言具有「敵意」。

北韓對這項調整反應冷淡。金正恩的妹妹金與正否認平壤會將縮減軍演視為具有實質意義的善意舉動，並表示不知道川普與金正恩近期是否接觸。不過，她形容兩國領導人之間的個人關係「非常好」。

川普預期今年稍晚與金正恩會面，可能重啟2018、2019年一連串史無前例峰會後陷入停滯的外交談判。

當時雙方因制裁解除及北韓核武計畫等問題無法達成共識，外交進程最終陷入停頓。