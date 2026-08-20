韓國將首測北極航線赴歐 須與俄合作引西方盟友疑慮

韓國22日將啟航一艘前往歐洲的貨櫃船，經由北極航線進行測試，評估因海冰融化而開通的航線是否具備商業可行性。不過，由於這次航程需要俄羅斯協助，也可能因此與西方盟友產生摩擦。

路透社報導，若航程順利完成，將是韓國首次透過北極航線進行通往歐洲的商業航行，讓韓國與中國、俄羅斯並列少數曾測試或營運這條航線貨運服務的國家。

韓國泛星海運集團（PanStar）指出，這艘PanStarAcro貨櫃船將從釜山港（Busan）向北航行，途中停靠英國費利克斯托（Felixstowe）、荷蘭鹿特丹（Rotterdam）及波蘭格但斯克（Gdansk），之後返航，全程預計耗時40至45天。

一名泛星海運集團幹部表示：「這趟航程約在9月進行，屆時北極海冰處於全年最低水準，因此可以進行相對安全的航行。」由於這名幹部未獲授權接受媒體採訪，因此要求匿名。

韓國總統李在明已將北極航運列為優先事項。韓國官員表示，這條航線有助於將東南部港市釜山打造為全球海運樞紐，並以2030年前將北極航線發展為固定貿易航線為目標。

不過，西方外交官對這項計畫感到不滿，因為韓國必須與俄羅斯協商並取得相關許可，才能讓船隻完成這次航程。

一名歐洲外交官說：「我們希望孤立俄羅斯，而不是與俄羅斯接觸。」他以俄羅斯入侵烏克蘭為由，表示西方已將相關疑慮傳達給韓方。

北極航運專家表示，如果韓國貨櫃船在航程中遇到問題，例如被困在海冰中需要俄羅斯協助，韓國可能面臨違反制裁措施的風險。

韓國海洋水產部及俄羅斯外交部均未回應置評請求。

全球暖化導致北極海冰加速融化，使得今年夏季測試被稱為「北方海路」（Northern Sea Route，NSR）的航線變得更加可行。

隨著這條航線的船舶流量增加，挪威追蹤機構「高北物流中心」（Centre for High North Logistics）指出，去年共有88艘船舶經由北方海路航行103次，高於2024年的97次及2022年的43次，主要是來自俄羅斯與中國等國家。

韓國海洋水產部表示，與傳統的蘇伊士運河（SuezCanal）航線相比，北極航線最多可縮短35%航程，同時減少燃料消耗。

前海軍軍官崔惠元（Hyewon Choi，音譯）去年在「海洋政策研究」（Ocean Policy Research）期刊發表的研究中指出，北極航線的單位運費受到船舶尺寸限制、保險費用等影響而增加。

她表示，「我們無法全年使用北方海路」，只有在海冰融化的夏季3個月期間，貨櫃船才可以使用這條航線。

泛星海運集團幹部表示，中國已設法搶占這條航線的先行優勢，因此韓國更有必要盡快展開行動。

北方海路的俄羅斯營運商表示，中國貨櫃航運公司「海杰航運」（Sea Legend Shipping）計劃開通首條經由北方海路、往返歐洲的定期貨櫃航線。