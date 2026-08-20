以色列不查澳洲援助人員遇害案 澳外長表達憤怒

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天表示，對於以色列決定不對澳洲援助人員弗蘭克康（Lalzawmi "Zomi" Frankcom）及她的同事在加薩遇害一事展開刑事調查，她感到「憤怒」。

法新社報導，黃英賢表示，她已針對此決定召見以色列駐澳洲大使紐曼（Hillel Newman），並要求澳洲駐以色列大使向當地政府「直接轉達我們的看法」。

黃英賢說：「澳洲政府是在昨晚深夜才得知以色列的這項決定，而當天正值世界人道主義日，這對弗蘭克康的親友、人道工作者以及所有澳洲人來說，無疑是莫大的侮辱。」

2024年4月世界中央廚房（World Central Kitchen）援助車隊遭以色列空襲誤擊，造成7名工作人員喪生，弗蘭克康正是其中之一。

這起命案引發全球譴責，也讓各界再次大聲疾呼，必須切實保障加薩援助人員的安全。

黃英賢說：「弗蘭克康代表澳洲最美好的一面。她的勇氣值得受到肯定，她的家人應該得到公道。這項決定遠未達到我們所期待的究責程度。」

根據路透社，紐曼表示，儘管以色列軍方在行動中確實存在失誤，但調查結果認定，涉案士兵無須承擔刑事責任。

紐曼在坎培拉與黃英賢會面後告訴記者：「事後來看，這是一起錯誤，但法院的調查結果認定，涉案人員沒有犯罪意圖，也沒有意圖攻擊援助工作人員，因此不須負刑事責任。」

紐曼表示，該援助車隊當時偏離預先批准的路線，且車上可能載有武裝人員，才導致以色列軍方誤以為車隊已被激進組織哈瑪斯（Hamas）劫持。