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向烏克蘭取經不到一年 美國陸軍新無人機突擊營將退場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國陸軍官兵5月15日在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練區參與北約新型反無人機技術測試時，聚集在「Beast C-100」系統旁。路透
美國陸軍官兵5月15日在立陶宛帕布拉德（Pabrade）訓練區參與北約新型反無人機技術測試時，聚集在「Beast C-100」系統旁。路透

美國陸軍1月為未來戰爭採取重大舉措，在歐洲成立新的無人機突擊營，以掌握運用無人機和地面機器人作戰的技術。然而，這個備受宣傳的單位，如今卻正逐步結束原先被期許的任務。

華爾街日報報導，成立無人機突擊營的構想，是要汲取俄烏戰爭教訓，發展尖端軍事系統和戰術以對抗俄羅斯威脅，也是前陸軍參謀長喬治（Randy George）上將任內重點推動的計畫。喬治、陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）和時任美國陸軍駐歐洲最高指揮官多納休（Chris Donahue）2025年11月曾前往基輔，與烏克蘭無人機指揮官會面。

喬治先前已著手將陸軍步兵旅轉型為機動部隊，部分單位配備偵察及攻擊無人機。但俄烏都有無人機作戰部隊，以及專門從事無人機和機器人戰爭的軍種，喬治認為美國陸軍必須擴大規模、加快腳步。

陸軍2025年11月因此決定成立「戰術無人系統營」（tactical unmanned systems battalion），研究烏克蘭作戰經驗，發展運用無人機和機器人作戰的新概念，並推動可應用於全陸軍的創新。該營少數人員曾低調輪調前往基輔，也在北約訓練區與烏克蘭無人機操作員互動。

儘管該營成立時並未明定無人機突擊任務的結束日期，但一名陸軍官員向華爾街日報表示，該營8月和9月在德國參加大型演習後，將提交研究結果，隨後卸下無人機突擊任務，「重新聚焦於空降步兵營的核心作戰任務」。

華爾街日報指出，喬治4月遭國防部長赫塞斯免職，由與赫塞斯立場高度一致的拉內夫（Christopher LaNeve）上將暫代。結束無人機突擊任務，正是拉內夫推動更廣泛「回歸基本」路線的一部分。

拉內夫2025年曾擔任赫塞斯的高階軍事助理，2月出任陸軍副參謀長，已獲赫塞斯支持出任陸軍參謀長。儘管遭民主、共和兩黨反對，仍不妨礙拉內夫以代理身分推動自己的治軍方向，一系列決策已影響美軍在歐洲的態勢，部分命令也讓他與德里斯科爾產生摩擦。

政府內外批評人士認為，拉內夫一心想要放棄喬治團隊推動的措施，部分現任和前任軍官則認為有必要保留。讓無人機突擊營回歸本務也引發軍事專家批評，他們認為無人機戰爭已改變烏克蘭和中東戰場，此舉將拖慢陸軍提升無人機作戰能力的腳步。

布魯金斯學會國防專家歐漢龍（Michael O'Hanlon）指出，烏克蘭已徹底改變近距離戰鬥，喬治開始理解這一點，「他推動的工作若遭遇任何挫折，都將令人深感遺憾且危險」。

烏克蘭 無人機 陸軍 美國

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