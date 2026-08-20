快訊

破壞經濟秩序！恆大集團判罰人民幣88.2億 許家印判無期、沒收財產

陳幸妤房產贈與風波 專家揭婚姻理財6大盲點

台灣真要學新加坡鞭刑？防堵犯罪效果一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

日本掛彈戰機降落失控 機首轉180度停下

中央社／ 東京20日綜合外電報導
那霸機場。路透
那霸機場。路透

日本一架掛彈的F-15戰機昨天在那霸機場的跑道著陸後左側機翼觸地。根據日媒拍到的畫面，這架戰機在著陸後一邊滑行，機首一邊向後轉，最終以機首向後轉180度的狀態停下。

日本放送協會（NHK）在那霸機場設置的攝影機所拍到的畫面顯示，這架戰機中午12時56分許著陸瞬間，車輪附近冒出白煙，且能看到像是火焰的光線。

這架戰機一邊在跑道上滑行，一邊減速，且機首一邊向後轉180度，最終以左側機翼觸地的狀態，停在跑道上。這架飛機在事發後約3小時，被吊起移走。

相關人士透露，可能是車輪附近發生故障。

那霸機場受到這起事件影響，戰機降落的跑道封閉約4小時，使機場只能用另外一條僅剩的跑道供客機起降，那霸機場事務所表示，這造成約40個班機延誤。

F-15戰機是航空自衛隊的主力戰機，全長約19公尺，翼展約13公尺。日本各基地總計部署約200架F-15。

琉球放送（RBC）報導，航空自衛隊說明，這架戰機為單座，飛官並未受傷。正在調查飛機失去動力的原因。這架飛機隸屬於航空自衛隊那霸基地。

而這架飛機當時為了因應可能侵犯領空的情況，緊急升空，且有搭載飛彈。

沖繩縣知事玉城鄧尼表示，「如果能取得適當的資訊，我想應該就能確認更詳細的情況，因此我們必須確實向航空自衛隊提出要求。」

日本 戰機 失控 機場

延伸閱讀

空軍F-16C/D新機 預定本周自美跨洋飛返台東志航基地

首批2架F-16V blk70自美國起飛 近期飛返台灣

指F-16戰機採購案延宕1至2年…王鴻薇：預算急如星火 交貨姍姍來遲

配備適型油箱⋯我向美採購F-16C戰機飛抵德州 預計近期越洋返國

相關新聞

台灣真要學新加坡鞭刑？從嚇阻效果到國際人權看執行問題

立法院於2026年8月14日通過鞭刑公投，有望於2026年11月28日與九合一大選一起舉行。以下將根據新加坡鞭刑做簡單的介紹，筆者也訪問到新加坡的社會運動者韓俐穎（Kirsten Han），請她分享她對於新加坡鞭刑和死刑的一些看法。

美軍「台灣有事」布局曝光！飛彈瞄準中國艦隊 提高北京犯台代價

華爾街日報19日報導，美國近年大幅強化在菲律賓的軍事布局，目的之一是因應「台灣有事」，不僅在距離台灣約155公里的菲律賓最北端島嶼部署陸基反艦飛彈，美國海軍陸戰隊可藉此打擊試圖從台灣南方通過的中國軍艦；美方同時擴建菲律賓9處軍事設施的跑道、機庫及儲存空間。華府將兵力與武器分散部署於第一島鏈各處，戰略意圖顯然是提高中國對台灣動武必須付出的代價。

向烏克蘭取經不到一年 美國陸軍新無人機突擊營將退場

美國陸軍1月為未來戰爭採取重大舉措，在歐洲成立新的無人機突擊營，以掌握運用無人機和地面機器人作戰的技術。然而，這個備受宣傳的單位，如今卻正逐步結束原先被期許的任務。

哈利梅根傳為查理三世返鄉 威廉仍與弟弟冷戰、孩子見面無望

英國哈利王子與妻子梅根6年前拋下王室職務遠走美國，現正計畫8月底帶著兒女搬回英國。消息人士向紐約郵報《Page Six》透露，兩人此舉是為了更靠近查理三世國王，並確保孩子能與其他家人建立關係。

《白人俘虜》的劫難：二戰期間被日軍關押在台灣的歐美戰俘們

本文為《白人俘虜》書摘，原章節標題為〈紅太陽下的紅十字〉。「紅太陽」指的是日本國旗，「紅十字」則是紅十字國際委員會：紅十字會於1941年12月10日致函給第二次世界大戰的交戰國，要求各國依據1929年的《日內瓦公約》成立交換各國戰俘資訊的中立機構；紅十字會亦在二戰期間提供戰俘各式人道救援。

日本掛彈戰機降落失控 機首轉180度停下

日本一架掛彈的F-15戰機昨天在那霸機場的跑道著陸後左側機翼觸地。根據日媒拍到的畫面，這架戰機在著陸後一邊滑行，機首一邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。