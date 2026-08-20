日本掛彈戰機降落失控 機首轉180度停下

日本一架掛彈的F-15戰機昨天在那霸機場的跑道著陸後左側機翼觸地。根據日媒拍到的畫面，這架戰機在著陸後一邊滑行，機首一邊向後轉，最終以機首向後轉180度的狀態停下。

日本放送協會（NHK）在那霸機場設置的攝影機所拍到的畫面顯示，這架戰機中午12時56分許著陸瞬間，車輪附近冒出白煙，且能看到像是火焰的光線。

這架戰機一邊在跑道上滑行，一邊減速，且機首一邊向後轉180度，最終以左側機翼觸地的狀態，停在跑道上。這架飛機在事發後約3小時，被吊起移走。

相關人士透露，可能是車輪附近發生故障。

那霸機場受到這起事件影響，戰機降落的跑道封閉約4小時，使機場只能用另外一條僅剩的跑道供客機起降，那霸機場事務所表示，這造成約40個班機延誤。

F-15戰機是航空自衛隊的主力戰機，全長約19公尺，翼展約13公尺。日本各基地總計部署約200架F-15。

琉球放送（RBC）報導，航空自衛隊說明，這架戰機為單座，飛官並未受傷。正在調查飛機失去動力的原因。這架飛機隸屬於航空自衛隊那霸基地。

而這架飛機當時為了因應可能侵犯領空的情況，緊急升空，且有搭載飛彈。

沖繩縣知事玉城鄧尼表示，「如果能取得適當的資訊，我想應該就能確認更詳細的情況，因此我們必須確實向航空自衛隊提出要求。」