傳以色列空襲敘利亞前 以情報機構負責人曾與敘外長通話

3名知情人士透露，以色列情報機構摩薩德（Mossad）負責人上週曾與敘利亞外交部長通話，討論土耳其在敘利亞的軍事部署；數天後，以色列轟炸敘利亞一座空軍基地。

路透社報導，摩薩德負責人高夫曼（RomanGofman）8月14日與敘利亞外長席巴尼（Asaad al-Shaibani）通話。這是以色列與敘利亞總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府之間迄今最高層級的接觸之一。

截至目前，以色列總理辦公室、席巴尼發言人與土耳其國防部和外交部，皆未立即回應置評要求。

以色列8月18日攻擊阿布阿杜富爾（Abu al-Duhur）空軍基地後，以色列總理尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）表示，大馬士革當時正準備允許土耳其部隊進駐當地，且無視以色列多次警告，稱這類部署將對以色列安全構成威脅。

消息人士透露，高夫曼4天前與席巴尼通話時，雙方主要討論土耳其對敘利亞提供軍事支援的問題。

其中一名消息人士說，這通電話主要聚焦於「以色列試圖了解土耳其在增加軍事部署方面的相關行動，以及武器銷售、無人機供應等問題」。

另一名消息人士表示，高夫曼在通話中詢問土耳其向敘利亞軍隊提供武器的情況。第3名知情人士證實雙方確實通過話，並討論了土耳其在敘利亞的軍事部署。

尼坦雅胡今天在社群平台X發布影片說，以色列「不會容忍土耳其在敘利亞建立威脅以色列的軍事據點」。

土耳其總統府駁斥以色列指控土耳其在敘利亞的軍事部署，稱相關說法「站不住腳」，並表示以色列意圖藉此為其「非法侵犯敘利亞主權及領土完整」尋求正當性。

土耳其表示，將「繼續以合法方式與敘利亞政府合作，建立和平、穩定與繁榮」，但未提及任何可能的軍事部署計畫。

美國駐土耳其大使兼敘利亞事務特使巴瑞克（TomBarrack）日前表示，以色列的空襲是「不必要的升級行動，無助於推動區域穩定」。

巴瑞克受訪時表示，美國正努力在以色列、土耳其與敘利亞之間建立避免軍事衝突機制，並補充說，美國目前已在協助相關各方建立資訊共享與對話機制。