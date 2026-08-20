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當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。美聯社
英國哈利王子與妻子梅根4月17日造訪澳洲雪梨邦迪海灘，與邦迪衝浪救生俱樂部的志工急救人員會面。美聯社

英國哈利王子與妻子梅根傳出將搬回英國，王室評論員史科菲爾德（Kinsey Schofield）接受紐約郵報《Page Six》獨家訪問時表示，此舉與其說是王室和解，不如說是「承認失敗」。她表示，這對夫妻的決定證明，他們仍然「需要王室」。

史科菲爾德表示，哈利與梅根多年來公開批評王室，如今顯然又想稱之為家，竟真的按照計畫返回英國，令她感到震驚。她說：「哈利與梅根離開英國時告訴全世界，他們需要自由才能茁壯發展。無論他們是否願意誠實面對這一點，返回英國就是承認失敗。」

史科菲爾德表示，她沒想到「這兩人竟然真的有膽量這麼做」，而且夫妻倆在英國已變得「非常不受歡迎」，哈利仍持續與政府及英國司法體系「挑起爭端」。兩人抵達英國時，也不應期待受到王室般的待遇，「你們不能花上數年侮辱王室，然後在加州發展不順時，還期待所有人鋪紅毯歡迎。」

史科菲爾德認為，查理三世直到16日才得知兩人據報將搬回英國，這點尤其耐人尋味。她說：「如果這是某種王室大和解的結果，國王理應參與討論，而不是等到決定做出後才被告知。」

儘管史科菲爾德承認，哈利與父親查理三世的關係顯然已有改善，但不應將父子關係與哈利和哥哥威廉王儲破裂的兄弟關係混為一談。她說，威廉留下來承擔哈利拋棄的責任，「就威廉而言，我完全沒有看到任何跡象顯示，兄弟之間根本性的信任問題已經解決。」

哈利與梅根2020年卸下資深工作王室成員職務後搬到加州，在當地尋求娛樂產業合作、推出新計畫，並遠離王室建立獨立生活。史科菲爾德認為，他們6年後返英，顯示這種獨立生活並未如計畫般成功：「他們擁有美國、好萊塢、巨額合約、全球知名度，以及所有可以想像得到的優勢。6年後，他們卻要回來了。這就是失敗。」

史科菲爾德主張，哈利這個弟弟「毀掉自己的人生、攻擊家人、將私人恩怨變現，並花6年時間嘗試獨立，結果行不通時才爬回家」，對威廉「不公平」。

已故伊莉莎白二世女王據信反對哈利與梅根提出「半進半出」王室，主張王室身分不能只在方便時才接受。史科菲爾德說：「王室身分不是自助餐。你不能拒絕責任、將與王室的關係商業化，然後在發現獨立生活比預期困難時，又慢慢回到這個體制。」

她表示：「哈利想證明自己不需要王室。搬回英國證明他其實需要。」

梅根 英國 赴美 哈利王子 查理三世

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