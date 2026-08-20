美軍「台灣有事」布局曝光！飛彈瞄準中國艦隊 提高北京犯台代價

華爾街日報19日報導，美國近年大幅強化在菲律賓的軍事布局，目的之一是因應「台灣有事」，不僅在距離台灣約155公里的菲律賓最北端島嶼部署陸基反艦飛彈，美國海軍陸戰隊可藉此打擊試圖從台灣南方通過的中國軍艦；美方同時擴建菲律賓9處軍事設施的跑道、機庫及儲存空間。華府將兵力與武器分散部署於第一島鏈各處，戰略意圖顯然是提高中國對台灣動武必須付出的代價。

菲律賓由7641座島嶼組成，從北部距離台灣約160公里的巴丹群島，一路向南延伸至巴拉望島，形成一道天然地理屏障，限制中國海軍從南海及台灣周邊向西太平洋擴張。美國國防部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）本月訪問馬尼拉時，更稱菲律賓是「模範盟友」。

美軍6月在巴丹群島伊特巴亞特島（Itbayat）部署並操作新型反艦飛彈系統「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。這套系統將反艦飛彈搭載於遙控車輛，射程約185公里，而伊特巴亞特島距離台灣約155公里，足以打擊試圖從台灣南方通過的中國軍艦。

數周前，美國陸軍也在雷伊泰島試射1枚射程最遠1200英里（約1930公里）的戰斧巡弋飛彈；呂宋島一座海軍基地則演練利用最新車載反無人機系統擊落無人機。

華爾街日報指出，這類演習是美軍因應中國可能對台動武的實際演練。一旦台海爆發衝突，美軍可將配備無人機或機動式反艦飛彈的小型部隊部署至菲律賓各島嶼，牽制中國艦艇；美軍軍機也可從菲律賓空軍基地執行任務，透過分散部署降低遭中國飛彈攻擊的風險。

為支援這類作戰，美國可輪調使用菲律賓9處軍事基地與機場，在當地興建設施並儲存裝備。華府已承諾投入超過3億美元，改善相關基地的跑道、機庫及儲存設施，去年還成立約60人規模的「菲律賓特遣隊」（Task Force-Philippines），加強兩國軍事協調。

昔日美國最大的海外軍事基地蘇比克灣（Subic Bay）也重新受到重視。冷戰期間，美國航空母艦及潛艦頻繁進出蘇比克灣，基地1992年歸還菲律賓後轉型為經濟特區與商港，如今美軍則逐步恢復在當地的軍事與後勤活動。

美國私募基金博龍資本管理公司（Cerberus Capital Management）2022年擊敗中國企業，取得蘇比克灣一座大型商業造船廠控制權。分析人士認為，未來可能協助維修美國軍艦。美國海岸防衛隊今年也首度在當地部署巡邏艇，海軍陸戰隊則設有救災物資倉庫。

五角大廈前官員哈汀（Brian Harding）指出：「菲律賓的地理位置無可取代。」但他強調，美方構想並非重新建立永久美軍基地，而是讓美軍持續進出並熟悉當地設施。

不過，美軍若要在菲律賓基地儲存特定武器或進行特定軍事活動，仍須取得馬尼拉批准，小馬可仕上周表示，菲律賓領土不得用於發動攻勢。另一方面，美國目前投入伊朗戰事，加上川普尋求穩定對中關係，也為華府對亞洲盟友的防衛承諾增添不確定性。